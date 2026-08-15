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Dalam Video: Samu Costa Perankan Ronaldo di Al Nassr

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Samu
Arab Saudi
Portugal

Bintang Portugal itu tampil gemilang pada penampilan perdananya

Pemain tengah Al Nassr asal Portugal, Samu Costa, meniru peran rekan senegaranya Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, dalam penampilan perdananya bersama "Al Alami" di ajang Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menang atas tamunya Al Fateh dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu hari ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan pertama Liga Roshn.

Pertandingan ini menjadi saksi penampilan perdana Samu Costa bersama Al Nassr, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, sebelum mencetak gol pertamanya sekaligus gol ketiga bagi timnya.

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Usai pertandingan berakhir, Costa memerankan peran Ronaldo dalam selebrasi bersama para pendukung Al Nassr di Stadion Al Awwal Park, di mana ia berdiri di hadapan mereka dan membalas sapaan mereka dengan penuh semangat, sebuah peran yang biasa dilakukan "Sang Don" pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Hal ini terjadi di tengah absennya Ronaldo dari pertandingan, di mana pelatih asal Australia Ange Postecoglou mencoretnya karena belum siap tampil, namun ia hadir di Stadion Al Awwal Park untuk mendukung tim.

Perlu dicatat bahwa kemenangan tiga gol Al Nassr menempatkannya di puncak klasemen Liga Roshn Saudi setelah pekan pertama berakhir, dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Al Hilal yang turun ke posisi kedua.

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