Pemain tengah Al Nassr asal Portugal, Samu Costa, meniru peran rekan senegaranya Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, dalam penampilan perdananya bersama "Al Alami" di ajang Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menang atas tamunya Al Fateh dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu hari ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan pertama Liga Roshn.

Pertandingan ini menjadi saksi penampilan perdana Samu Costa bersama Al Nassr, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, sebelum mencetak gol pertamanya sekaligus gol ketiga bagi timnya.

Usai pertandingan berakhir, Costa memerankan peran Ronaldo dalam selebrasi bersama para pendukung Al Nassr di Stadion Al Awwal Park, di mana ia berdiri di hadapan mereka dan membalas sapaan mereka dengan penuh semangat, sebuah peran yang biasa dilakukan "Sang Don" pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Hal ini terjadi di tengah absennya Ronaldo dari pertandingan, di mana pelatih asal Australia Ange Postecoglou mencoretnya karena belum siap tampil, namun ia hadir di Stadion Al Awwal Park untuk mendukung tim.

Perlu dicatat bahwa kemenangan tiga gol Al Nassr menempatkannya di puncak klasemen Liga Roshn Saudi setelah pekan pertama berakhir, dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Al Hilal yang turun ke posisi kedua.