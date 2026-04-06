Dalam video... Rafeina mengikuti rencana Flick

Dalam kembalinya yang membangkitkan harapan baru di Camp Nou, pemain Brasil Raphinha tiba di Barcelona dari Brasil untuk mengembalikan semangat dan gairah ke dalam skuad tim Catalan.

Winger berbakat ini menaiki pesawat pribadi setelah menghabiskan beberapa hari di negaranya untuk mengisi ulang energi mentalnya dan memulihkan keseimbangan psikologisnya, menyusul cedera parah pada tendon lutut kanannya yang dialaminya selama pertandingan persahabatan melawan tim nasional Prancis.

Rafinha (29 tahun) tiba di Bandara Barcelona dengan senyum dan penuh percaya diri, lalu naik minibus di terminal khusus, tetap tenang menghadapi pertanyaan para jurnalis yang antusias.

Pelatih Hans Flick telah memberikan izin khusus kepada Rafeina untuk bepergian ke Brasil guna memulihkan semangatnya, setelah sang pemain menunjukkan kekecewaan yang mendalam akibat cedera tersebut.

Cocorella: Lamine Yamal Bukan Sasaran Sorakan Rasis

Gol berharga menggoda Barcelona untuk menggantikan kepergian Lewandowski yang kemungkinan terjadi



Flick mengatakan dengan antusias sebelumnya: "Ini bukan cedera pertamanya musim ini. Saya berbicara dengannya melalui FaceTime dan dia sangat kecewa, jadi kami memutuskan bersama Deco untuk memberinya beberapa hari bersama keluarganya di Brasil agar dia bisa beristirahat dan kembali lebih kuat. Dia akan kembali kepada kami pada hari Senin!"

Dan itulah yang telah dilakukan pemain Brasil tersebut, di mana ia tiba di Barcelona hari Senin ini, sesuai dengan pengumuman pelatih asal Jerman tersebut sebelumnya.

Perkiraan medis menunjukkan bahwa Rafeina akan absen selama sekitar lima minggu, namun semua pihak di Barcelona memiliki satu tujuan besar: agar bintang Brasil tersebut siap untuk memanaskan El Clásico melawan Real Madrid pada 10 Mei mendatang di Stadion Camp Nou.