Dalam video... Pujian dari Infantino atas pertandingan antara Mesir dan Iran

Khaled Al-Dandali, Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, menegaskan bahwa posisi kedua yang diraih tim nasional Mesir di grupnya pada Piala Dunia 2026 mungkin akan memberinya keunggulan menjelang babak 32 besar, dengan mendapatkan waktu istirahat yang lebih lama untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Timnas Mesir sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan timnas Iran pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup, sehingga mengakhiri perjalanan mereka di grup tersebut di posisi kedua dengan raihan lima poin, di belakang timnas Belgia yang memuncaki klasemen. Meskipun memiliki jumlah poin yang sama, timnas Belgia unggul berkat selisih gol.

Dengan hasil ini, timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Australia, yang menempati posisi kedua di Grup D, dalam babak 32 besar.

Al-Dandali mengatakan dalam wawancara televisi melalui saluran “Modern MTI TV”: “Kami lolos ke babak berikutnya tanpa mengalami kekalahan sama sekali, dan berhasil memastikan tiket lolos sebelum putaran terakhir, serta selisih poin antara kami dan pemuncak grup tidak lebih dari satu gol.”

Mengenai kondisi medis para pemain timnas, ia menjelaskan: “Alhamdulillah, cedera Mohamed Salah ringan, dan diperkirakan ia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Sedangkan cedera Mohamed Abdel Moneim bersifat otot dan sama sekali tidak terkait dengan lutut, sementara sifat cedera Ahmed Fattouh belum jelas hingga saat ini.”

Al-Dandali juga mengungkap rencana pergerakan rombongan tim nasional dalam beberapa hari ke depan, dengan mengatakan: “Kami akan kembali ke kota Spokane sesuai jadwal FIFA, sebelum berangkat ke negara bagian Texas, dan kami akan mengadakan rapat dengan staf pelatih yang dipimpin oleh Husam Hassan dan Ibrahim Hassan untuk menentukan jadwal keberangkatan.”

Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Mesir itu melanjutkan: “Kami juga mempertimbangkan kemungkinan untuk tinggal di Spokane selama dua hari tambahan, karena suasana pemusatan latihan di sana istimewa dan tenang, serta jauh dari kerumunan penonton, dan kami akan mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan tim nasional.”

Mengenai pertandingan melawan Australia di babak berikutnya, Al-Dandali mengatakan: “Semua lawan kuat, dan kami telah menyaksikan banyak kejutan di turnamen ini, tetapi yang pasti Australia tidak sekuat timnas Prancis.”

Ia menilai bahwa finis di posisi kedua mungkin menguntungkan bagi tim Firaun, sambil menjelaskan: “Mungkin posisi kedua lebih baik bagi kami, karena memberi kami dua hari istirahat tambahan, dan kami akan bermain pada hari Jumat alih-alih Rabu, yang mungkin membantu tim mempersiapkan diri dengan lebih baik.”

Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Mesir itu mengakhiri pernyataannya dengan menyinggung pujian yang disampaikan Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terhadap pertandingan tersebut, sambil berkata: “Gianni Infantino memberi tahu kami sekitar setengah jam setelah pertandingan berakhir bahwa pertandingan itu sangat menarik.”