Dalam video... Parkola: Situasinya akan rumit saat menghadapi Maroko dan Hakimi

Bradley Barcola, bintang tim nasional Prancis, memuji kekuatan Maroko menjelang pertemuan kedua tim di perempat final Piala Dunia.

Maroko akan berhadapan dengan Prancis pada Kamis mendatang di babak perempat final Piala Dunia, setelah "Singa Atlas" berhasil menang 3-0 atas Kanada, sementara tim "Les Bleus" berhasil melewati rintangan Paraguay berkat gol Mbappé dari tendangan penalti.

Parkola mengatakan dalam pernyataan setelah pertandingan melawan Paraguay, yang dipublikasikan oleh akun surat kabar L'Équipe di Instagram, “Maroko adalah tim yang sangat bagus. Kami sudah melihat penampilan mereka di Piala Dunia 2022, dan juga penampilan mereka saat ini.”

Bintang Paris Saint-Germain itu menambahkan, “Kami tahu bahwa pertandingan melawan timnas Maroko akan sangat sulit.”

Dia melanjutkan, “Mereka memiliki banyak pemain bagus yang semuanya bermain di klub-klub besar, dan tentu saja ada rekan setim saya, Achraf Hakimi. Jadi, kami tahu ini akan rumit, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin.”

Bradley Barkola bermain bersama Achraf Hakimi di Paris Saint-Germain, yang berhasil meraih gelar Liga Champions dalam dua musim terakhir.

Maroko, yang dipimpin oleh pelatih Mohamed Wahbi, bertekad untuk membalas kekalahan dari Prancis, yang mengalahkan mereka di semifinal Piala Dunia 2022, pada era pelatih Walid Regragui.