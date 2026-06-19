Beberapa laporan media mengungkap keinginan sejumlah bintang yang berlaga di Piala Dunia 2026 untuk pindah ke Liga Roshen Saudi pada musim depan.

Piala Dunia 2026 telah dimulai pada 11 Juni ini, dengan partisipasi 48 tim nasional untuk pertama kalinya, di antaranya 19 tim yang mencakup 50 pemain dari Liga Saudi, yang bermain untuk 12 klub.

Jurnalis Saudi Ali Al-Anzi mengatakan dalam wawancara dengan program “Dourina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Saya memiliki informasi eksklusif, yaitu bahwa para pemain yang menjadi andalan di Piala Dunia ingin bermain di Liga Saudi.”

Ia menjelaskan: “Para pemain ini telah mengirimkan surat kepada beberapa agen Saudi, di mana mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk pindah ke Liga Saudi, dan saya yakin salah satu dari mereka mungkin akan bergabung pada musim depan.”

Ia menambahkan: “Salah satu pemain tersebut kontraknya dengan klubnya telah berakhir pada akhir musim lalu, dan ia akan bergabung dengan Liga Saudi secara gratis; ia bukanlah pemain Arab.”

Perlu dicatat bahwa beberapa laporan menyebutkan keberhasilan klub Al-Dir’iyah dalam merekrut kiper baru untuk musim depan, yaitu kiper yang menjadi pemain inti tim nasional negaranya pada babak penyisihan grup Piala Dunia.