Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Para bintang Piala Dunia bermimpi bermain di Liga Saudi

Transfers
Saudi Pro League
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Arab Saudi
Spanyol
AS

Piala Dunia kali ini diikuti oleh 50 pemain dari Liga Roshen

Beberapa laporan media mengungkap keinginan sejumlah bintang yang berlaga di Piala Dunia 2026 untuk pindah ke Liga Roshen Saudi pada musim depan.

Piala Dunia 2026 telah dimulai pada 11 Juni ini, dengan partisipasi 48 tim nasional untuk pertama kalinya, di antaranya 19 tim yang mencakup 50 pemain dari Liga Saudi, yang bermain untuk 12 klub.

Jurnalis Saudi Ali Al-Anzi mengatakan dalam wawancara dengan program “Dourina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”: “Saya memiliki informasi eksklusif, yaitu bahwa para pemain yang menjadi andalan di Piala Dunia ingin bermain di Liga Saudi.”

Ia menjelaskan: “Para pemain ini telah mengirimkan surat kepada beberapa agen Saudi, di mana mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk pindah ke Liga Saudi, dan saya yakin salah satu dari mereka mungkin akan bergabung pada musim depan.”

Ia menambahkan: “Salah satu pemain tersebut kontraknya dengan klubnya telah berakhir pada akhir musim lalu, dan ia akan bergabung dengan Liga Saudi secara gratis; ia bukanlah pemain Arab.”

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Perlu dicatat bahwa beberapa laporan menyebutkan keberhasilan klub Al-Dir’iyah dalam merekrut kiper baru untuk musim depan, yaitu kiper yang menjadi pemain inti tim nasional negaranya pada babak penyisihan grup Piala Dunia.

Iklan