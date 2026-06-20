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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam video... Pantai Gading mengejutkan Jerman dengan gol dari "Presiden"

F. Kessie
Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
World Cup
Côte d’Ivoire
Jerman
Kanada

Gajah-gajah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol

Frank Kessié mengakhiri puasa golnya yang cukup lama bersama tim nasional Pantai Gading, saat ia mencetak gol pembuka bagi timnya melawan Jerman (1-0), Sabtu malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Gelandang Pantai Gading yang dijuluki “Presiden” itu berhasil mencetak gol pada menit ke-30, dengan menyambar bola yang dihalau oleh pertahanan Jerman dari dalam kotak penalti, setelah tendangan Amad Diallo.

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Gol ini mengakhiri rentetan 26 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol bagi Kessié bersama timnas negaranya di turnamen besar.

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Selain itu, bintang Al-Ahli Saudi, Frank Kessié (29 tahun dan 6 bulan), merupakan pemain tertua kedua yang mencetak gol bersama “Gajah” di Piala Dunia, setelah Didier Drogba (32 tahun dan 3 bulan), menurut situs “stats foot” Prancis.


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