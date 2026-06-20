Frank Kessié mengakhiri puasa golnya yang cukup lama bersama tim nasional Pantai Gading, saat ia mencetak gol pembuka bagi timnya melawan Jerman (1-0), Sabtu malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Gelandang Pantai Gading yang dijuluki “Presiden” itu berhasil mencetak gol pada menit ke-30, dengan menyambar bola yang dihalau oleh pertahanan Jerman dari dalam kotak penalti, setelah tendangan Amad Diallo.

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Gol ini mengakhiri rentetan 26 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol bagi Kessié bersama timnas negaranya di turnamen besar.

Selain itu, bintang Al-Ahli Saudi, Frank Kessié (29 tahun dan 6 bulan), merupakan pemain tertua kedua yang mencetak gol bersama “Gajah” di Piala Dunia, setelah Didier Drogba (32 tahun dan 3 bulan), menurut situs “stats foot” Prancis.



