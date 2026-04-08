Dalam video... Pakar wasit: Al-Ahly yang paling sering dirugikan!

Seorang pakar wasit menegaskan bahwa Al-Ahli adalah tim yang paling dirugikan oleh kesalahan wasit pada musim ini di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu di Stadion Al-Majma'ah, dalam pekan ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, yang mendorong Al-Ahli untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik wasit pertandingan, serta menuntut agar rekaman percakapan antara mereka dan wasit video (VAR) selama insiden tersebut diungkap.

Ahli wasit Fahd Al-Mardasi menegaskan, dalam pernyataannya kepada program "Nadina", bahwa Al-Ahli layak mendapatkan dua tendangan penalti pada menit ke-26 dan ke-80 dalam pertandingan melawan Al-Fayha, namun keduanya tidak diberikan.

Ketika ditanya apakah Al-Ahli telah mengalami ketidakadilan, ia menjawab: "Dalam bahasa media, Al-Ahli dirugikan, tetapi dalam bahasa wasit, terdapat kesalahan yang berpengaruh."

Dia menambahkan: "Wasit pertandingan tidak layak mendapat nilai lebih dari 7,3, begitu pula wasit video, mengingat adanya kesalahan yang sangat memengaruhi hasil pertandingan, dan Al-Ahli dirugikan karenanya."

Dia melanjutkan: "Kami membuat statistik tentang tim yang paling dirugikan oleh wasit selama musim ini sebanyak dua kali; pada kali pertama Al-Ahli sendirian, pada kali kedua imbang dengan Al-Ittihad, dan kini kembali memimpin."

Dia menyimpulkan: "Semua tendangan penalti yang tidak diberikan kepada Al-Ahli berdampak pada hasil pertandingan, berbeda dengan Al-Ittihad yang menang dalam sebagian besar pertandingan di mana tendangan penalti tidak diberikan kepadanya, sehingga (kesalahan) tersebut tidak memengaruhi hasil."

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini memperumit posisi Al-Ahli dalam perebutan gelar Liga Roshen, di mana mereka kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, dan tertinggal 2 poin dari Al-Hilal yang menempati posisi kedua.