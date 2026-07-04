Dalam video... Onahi menyamai rekor legenda Mesir setelah 92 tahun

Ezzedine Ounahi menambah satu prestasi baru ke dalam catatan prestasinya di tingkat dunia dan Afrika, setelah mencetak gol keduanya bagi timnas Maroko saat menghadapi Kanada, Sabtu malam ini di Stadion Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Onahi mencetak dua gol untuk Maroko pada menit ke-50 dan ke-82, sebelum Sufyan Rahimi menambah gol ketiga pada menit ke-90+8, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan "Singa Atlas" (3-0).

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Dengan dua gol tersebut, Onahi menjadi pemain Afrika keempat yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia.





Onahi mengulangi prestasi yang pernah dicapai oleh pemain Mesir Abdel Rahman Fawzi melawan Hongaria, pada awal Piala Dunia 1934, serta pemain Kamerun Roger Milla saat melawan Kolombia pada babak 16 besar Piala Dunia 1990, dan pemain Senegal Henri Camara saat menghadapi Swedia pada babak yang sama di Piala Dunia 2002, menurut situs "stats foot" Prancis.

Dengan kemenangan mereka atas Kanada, Tim Nasional Maroko akan bertanding di perempat final Piala Dunia 2026 melawan pemenang antara Prancis dan Paraguay.



