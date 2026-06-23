Dalam video... Nuno Mendes mengulangi prestasi langka Ronaldo di Piala Dunia

Nuno Mendes, bek Paris Saint-Germain, mengikuti jejak rekan setimnya Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, bersama tim nasional Portugal di Piala Dunia.

Timnas Portugal berhadapan dengan timnas Uzbekistan, hari Selasa ini, di Stadion Houston, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-17 pertandingan, Nuno Mendes mencetak gol kedua untuk timnas Portugal, melalui tendangan bebas yang dilepaskan dengan keras ke sisi kanan kiper Uzbekistan yang gagal menghalau bola tersebut.

Ronaldo, yang mencetak gol pertama, tampaknya akan mengambil tendangan bebas tersebut, namun ia mengejutkan semua orang dengan menyerahkannya kepada bek Paris Saint-Germain itu, yang tidak mengecewakan harapan.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Mendes menjadi pemain kedua yang mencetak gol dari tendangan bebas untuk Portugal dalam sejarah Piala Dunia, setelah Ronaldo sendiri melakukannya di Piala Dunia 2018 saat menghadapi Spanyol.

Selain itu, bek sayap Portugal ini juga menjadi pemain kelima dari Paris Saint-Germain yang mencetak setidaknya satu gol di edisi Piala Dunia kali ini, menyusul rekan senegaranya João Neves, pemain Senegal Ibrahim M'Baye, serta dua pemain Prancis, Bradley Barcola dan Ousmane Dembélé.