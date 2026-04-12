Dalam video... Morocco Fassi mengalahkan Wydad dengan gol yang luar biasa

Wydad Casablanca kalah dari rivalnya, Maghreb Fez, dengan skor 1-0, pada Minggu malam, dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Profesional Maroko.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit ke-80 ketika Idris Al-Jabali mencetak gol spektakuler ke gawang Wydad dengan tendangan rabona.

Para pemain Wydad gagal membalikkan keadaan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Maghreb Fez.

Maghreb Fez naik ke puncak klasemen liga domestik sementara dengan 31 poin, sementara poin Wydad Casablanca tetap di 30 poin di posisi keempat.

Pelatih asal Prancis, Patrice Carteron, belum berhasil meraih kemenangan pertamanya bersama Al-Wedad hingga saat ini.

Cartieron telah memimpin Al-Wedad dalam 3 pertandingan, yang berakhir dengan kekalahan melawan Al-Fath Rabat dan Maghreb Fez, serta hasil imbang melawan Al-Difa' Al-Hassani Al-Jadidi.

