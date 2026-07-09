Dalam video... Mbappé: Hakimi bukanlah teman saya di lapangan... dan begitulah sifat cedera saya

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, mengungkapkan detail cedera yang dialaminya saat kemenangan atas Maroko (2-0), Kamis malam, di Stadion Boston, Amerika Serikat, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Menanggapi pertanyaan mengenai cederanya, Mbappé mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: “Ini hanya cedera ringan di pergelangan kaki, tapi saya baik-baik saja. Pada saat itu, saya rasa Mateta lebih baik daripada saya dan lebih siap untuk melanjutkan sisa pertandingan.”

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Mengenai filosofi Prancis di Piala Dunia, bintang Real Madrid itu mengatakan: “Tidak ada istirahat sebelum menang, dan tidak ada alasan untuk bersantai. Kami berada di semifinal dan jalan masih panjang. Kami tahu betul bahwa apa yang menanti kami lebih sulit daripada yang telah kami lalui sejauh ini, tapi kami siap menghadapi lawan mana pun (Spanyol atau Belgia).”

Ketika ditanya apakah sulit baginya melihat temannya, bintang Maroko Ashraf Hakimi, tampak sedih di akhir pertandingan, ia menjawab: “Tidak, tidak. Akan lebih sulit ketika aku menemuinya di ruang ganti, karena kami akan tetap berteman setelah pertandingan, tapi di sini… aku ada di sini untuk menang, dan dia juga ada di sini untuk menang.”

Mbappé kemudian menambahkan: “Tapi ketika aku melihatnya di ruang ganti, tentu saja itu akan menyakitkan bagiku, karena dia adalah teman yang sangat dekat denganku, tapi di lapangan tidak ada teman.”

Tim Les Bleus sebelumnya mengalahkan Swedia (3-0) di babak 32 besar turnamen ini, sebelum dengan susah payah mengalahkan Paraguay (1-0) di perempat final.



