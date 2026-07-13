Dalam video... Mantan bintang Inggris: Kami akan membuat Messi tertidur

Joe Cole, mantan bintang tim nasional Inggris, mengomentari pertandingan yang dinantikan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia, lusa Rabu.

Lionel Messi, kapten Argentina, bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya melawan tim Tiga Singa.

"Kita harus menetralisir ancaman Messi dan membuatnya tidak berdaya," kata Cole saat menjadi tamu di podcast The Rest Is Football.

Ia menambahkan, “Saya yakin timnas Inggris lebih unggul dari Argentina; kami akan melaju ke final Piala Dunia.”

Jole Cole melanjutkan, “Saya merasa dari lubuk hati saya, bahwa kami akan mengalahkan Argentina.”

Timnas Inggris berhasil lolos ke semifinal setelah menang 2-1 atas Norwegia di babak perempat final, setelah melalui perpanjangan waktu.

Sementara itu, timnas Argentina (juara bertahan) lolos ke semifinal setelah menang 3-1 atas Swiss, juga setelah perpanjangan waktu.