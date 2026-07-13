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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam video... Mantan bintang Inggris: Kami akan membuat Messi tertidur

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
J. Cole
L. Messi
Inggris
Argentina

Joe Cole, mantan bintang tim nasional Inggris, mengomentari pertandingan yang dinantikan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia, lusa Rabu.

Lionel Messi, kapten Argentina, bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya melawan tim Tiga Singa.

"Kita harus menetralisir ancaman Messi dan membuatnya tidak berdaya," kata Cole saat menjadi tamu di podcast The Rest Is Football.

Ia menambahkan, “Saya yakin timnas Inggris lebih unggul dari Argentina; kami akan melaju ke final Piala Dunia.”

Jole Cole melanjutkan, “Saya merasa dari lubuk hati saya, bahwa kami akan mengalahkan Argentina.”

World Cup
England crest
England
ENG
Argentina crest
Argentina
ARG

Timnas Inggris berhasil lolos ke semifinal setelah menang 2-1 atas Norwegia di babak perempat final, setelah melalui perpanjangan waktu.

Sementara itu, timnas Argentina (juara bertahan) lolos ke semifinal setelah menang 3-1 atas Swiss, juga setelah perpanjangan waktu.

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