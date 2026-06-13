Dalam video... Lopetegui mengkritik wasit: Penalti Swiss adalah "offside"

Julen Lopetegui, pelatih tim nasional Qatar, meragukan keabsahan tendangan penalti yang diperoleh tim nasional Swiss selama pertandingan kedua tim.

Timnas Qatar memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Swiss dengan skor 1-1.

Lopetegui mengatakan dalam wawancara dengan jaringan saluran beIN Sports, "Kami harus siap menghadapi tim yang lebih baik dari kami, yaitu timnas Swiss, yang hanya kebobolan dua gol selama babak kualifikasi."

Dia menambahkan, "Swiss mendapat tendangan penalti yang dipertanyakan keabsahannya, mungkin offside."

Dia melanjutkan, "Kami berusaha untuk tetap tenang setelah gawang kami kebobolan, untuk menjaga konsentrasi kami, dan untungnya kami mencetak gol penyama kedudukan."

Pelatih Al-Anabi itu menyoroti, "Saya sangat bangga dengan penampilan para pemain, dan saya senang dengan satu poin ini, namun tantangan juga akan hadir di pertandingan-pertandingan berikutnya."

Dia juga mencatat, "Kami akan bermain di putaran kedua melawan Kanada, tuan rumah, di hadapan pendukung mereka dan di negara mereka. Tanpa ragu, mereka menunjukkan dalam pertandingan sebelumnya bahwa mereka memiliki kualitas tinggi dan kecepatan luar biasa dari para pemainnya, banyak di antaranya bermain di liga-liga besar Eropa."

Dia menambahkan, "Ini akan menjadi cerita yang sama, kami harus siap, pulih sekarang, dan memulihkan energi kami."