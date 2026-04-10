Dalam video... Juventus secara resmi menentukan nasib Spalletti

Klub Italia Juventus mengumumkan perpanjangan kontrak pelatihnya, Luciano Spalletti, sehingga ia dapat melanjutkan kariernya bersama tim tersebut untuk waktu yang lebih lama di "Si Nyonya Tua".

Juventus sebelumnya telah mengumumkan pada Oktober lalu bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Spalletti untuk memimpin tim hingga akhir musim ini, menggantikan pelatih asal Kroasia, Igor Tudor.

Klub tersebut mengonfirmasi pada hari Jumat ini bahwa Spalletti telah menandatangani perpanjangan kontraknya dengan "Bianconeri" hingga 30 Juni 2028.

Damian Comoli, CEO Juventus, mengatakan: "Kami senang memperpanjang kontrak Luciano untuk dua musim tambahan. Sejak bergabung dengan keluarga Juventus, ia memiliki dampak yang langsung dan sangat positif bagi para pemain dan seluruh klub, serta para penggemar Bianconeri. Sudah jelas sejak awal bahwa Luciano adalah orang yang tepat untuk memimpin tim menuju perkembangan dan pertumbuhan lebih lanjut."

Ia menambahkan: "Gaya bermainnya yang ambisius mencerminkan aspirasi para penggemar dan klub kami, sementara nilainya mewakili identitas kami. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk terus bekerja sama dengannya setelah berakhirnya kontrak sebelumnya, karena kami yakin bahwa stabilitas dan kesinambungan merupakan dua pilar utama untuk meraih kesuksesan di masa depan. Semoga sukses, Tuan! Selamanya."

Laporan media menyebutkan bahwa gaji pokok Spalletti akan mencapai 5 juta euro per tahun, sementara sumber lain menyebutkan bahwa total gajinya bisa mencapai 6 juta euro per tahun termasuk insentif dan bonus.

Juventus berharap dapat mengakhiri musim ini di posisi yang memenuhi syarat untuk lolos ke Liga Champions musim 2026-2027. Tim ini saat ini berada di peringkat kelima klasemen Serie A dengan 57 poin, hanya terpaut satu poin dari Como yang berada di peringkat keempat, yang merupakan posisi terakhir yang memenuhi syarat untuk lolos ke kompetisi Eropa.

