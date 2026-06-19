Dalam video... Jurnalis Saudi: Ronaldo mengendalikan Al-Nassr!

Seorang jurnalis Saudi mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai dominasi yang dipaksakan oleh pemain asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, terhadap klub Saudi tersebut, sambil menegaskan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi.

Nama klub Al-Nassr dikaitkan dengan rencana merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez—yang saat ini melatih Ronaldo di tim nasional Portugal—untuk memimpin tim pada musim depan, hal ini memicu kemarahan para penggemar karena performa buruk “Brasil Eropa” di Piala Dunia 2026.

Jurnalis Saudi Abdulaziz Al-Ghayama mengkritik hal ini dalam pernyataannya kepada program “Fi 90” di saluran olahraga Saudi, di mana ia menganggap bahwa Ronaldo adalah penyebab di balik rencana untuk merekrut pelatih asal Spanyol tersebut.

Ia menjelaskan: “Ronaldo kini berusia 41 tahun dan akan segera menginjak usia 42 tahun; gagasan bahwa ia mengendalikan situasi sementara masih berstatus pemain adalah hal yang keliru.”

Dia menambahkan: “Memang benar dia sangat bersemangat dan berhasil memenangkan liga, tetapi hal ini tidak boleh sampai pada titik di mana dia mengendalikan klub saat masih aktif bermain. Jika nantinya dia memiliki 15 atau 20% saham Al-Nassr dan menjadi pengambil keputusan, itu adalah hal yang berbeda.”

Dan ia menyimpulkan: “Namun, jika ia masih berstatus pemain lalu ikut campur tangan sedemikian rupa dalam penunjukan pelatih, menurut saya itu salah.”

Roberto Martínez mendapat kritik tajam setelah Portugal terjerat hasil imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo, Rabu lalu, pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama karena ia tidak mengganti Ronaldo meskipun performanya menurun.