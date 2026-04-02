Dalam video... Jurnalis Saudi: Messi adalah pemain yang terlalu dibesar-besarkan!

Seorang jurnalis Saudi memicu kontroversi setelah menyebut pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, sebagai pemain yang terlalu dibesar-besarkan oleh media.

Falah Al-Qahtani, jurnalis di surat kabar "Okaz" Saudi, mengatakan melalui podcast "Hajma": "Setelah Piala Dunia yang dimenangkan Argentina, saya mengatakannya dan masih yakin, Messi adalah pemain yang terlalu dibesar-besarkan."

Dia menjelaskan: "Messi terlalu dibesar-besarkan oleh media. Memang benar dia memiliki bakat, tapi dia mendapat lebih dari yang seharusnya. Artinya, jika dia layak mendapat 100%, ada yang memberinya 500%, dan ini tidak masuk akal."

Dia menambahkan: "Mari kita berpikir logis, tendangan penalti lah yang memberi Messi dan timnas Argentina kemenangan di Piala Dunia, di mana dia mendapat tendangan penalti di setiap pertandingan."

Messi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia bersama timnas Argentina untuk pertama kalinya, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti, setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang 3-3.