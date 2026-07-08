Dalam video ini... Lagu Argentina yang membawa kabar duka bagi para penggemar Messi

Para pemain tim nasional Argentina, saat merayakan di ruang ganti setelah kemenangan dramatis mereka atas Mesir dengan skor 3-2 di Piala Dunia 2026, mengucapkan kalimat yang secara jelas menunjukkan bahwa Lionel Messi sedang menjalani Piala Dunia terakhirnya.

Dalam video yang direkam saat perayaan “La Tango” atas lolosnya mereka ke perempat final, terlihat rekan-rekan setim Messi bernyanyi dengan penuh semangat dan meneriakkan: "Por la última de Leo", yang berarti "Untuk turnamen terakhir Leo". Seruan tersebut menjadi bagian dari nyanyian yang merayakan perjalanan bersejarah tim nasional dan upayanya untuk meraih gelar juara untuk kedua kalinya berturut-turut setelah prestasi pada 2022 saat mengalahkan Prancis.

Meskipun Messi, yang kini berusia 39 tahun, belum secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional, sorakan rekan-rekannya tersebut tampak seperti konfirmasi tidak langsung bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhir "La Pulga" di ajang tersebut.

Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi ajang perpisahan bagi seluruh generasi para legenda; sementara turnamen ini menandai akhir karier Neymar bersama Brasil, dan Luka Modrić serta Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan mengenakan seragam tim nasional mereka lagi, sorakan para pemain Argentina menegaskan bahwa Messi bergabung dengan daftar pemain yang akan meninggalkan panggung Piala Dunia.

Banyak yang memperkirakan Messi tidak akan ikut serta dalam edisi 2030, mengingat usianya yang sudah lanjut, namun tidak adanya pernyataan resmi darinya membuat pintu tetap terbuka. Kini, setelah video ini, gambaran tersebut menjadi lebih jelas bagi para penggemar sepak bola: musim panas 2026 akan menjadi penampilan terakhir kapten Argentina di Piala Dunia.