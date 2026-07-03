Dalam video... "Bismillah"-rahasia Ronaldo yang memicu kontroversi di Piala Dunia

Dalam sebuah momen yang tak luput dari sorotan kamera Piala Dunia, Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian sebelum mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan melawan Kroasia, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, saat ia bergumam dengan bibirnya, “Bismillah,” pada saat ia berkonsentrasi sebelum menendang.

Momen tersebut terjadi pada saat yang krusial dalam pertandingan yang digelar di Stadion “BMO Field”, di mana Portugal saat itu tertinggal satu gol. Dengan ketenangan yang patut dikagumi, “El Don” berhasil mengubah tendangan penalti tersebut menjadi gol penyama kedudukan pada menit ke-68, membawa timnas negaranya kembali ke dalam alur pertandingan yang kemudian berakhir dengan kemenangan dramatis Portugal 2-1, sebelum sang kapten meninggalkan lapangan pada menit ke-80.

Kalimat singkat yang terekam kamera itu mengingatkan kembali pada perilaku yang telah menjadi ciri khas dalam karier Ronaldo belakangan ini, baik saat mengenakan seragam Al-Nassr dari Arab Saudi maupun bersama timnas Portugal, di mana ia terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat bernuansa spiritual sebagai bagian dari ritual mentalnya menjelang momen-momen krusial.

Seperti biasa, detail tersebut langsung menjadi perbincangan di media sosial dalam hitungan menit; popularitas Ronaldo membuat setiap gerakannya, setiap kata, dan setiap tatapannya menjadi bahan perbincangan yang hangat. Di antara mereka yang melihatnya sebagai momen keyakinan, dan mereka yang menganggapnya sekadar rutinitas profesional, satu hal yang pasti: Cristiano tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menciptakan sensasi bahkan sebelum ia menyentuh bola.