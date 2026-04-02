Dalam video... Atef: Piala Asia lebih penting daripada Piala Dunia!

Ahmed Ateef, mantan bintang sepak bola Saudi, memicu kontroversi setelah ia menyatakan bahwa Piala Asia 2027, yang akan diselenggarakan oleh Arab Saudi, lebih penting daripada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Atif mengatakan dalam wawancara dengan program "Dourina Ghir": "Kami akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 di Arab Saudi, dan tujuan utamanya haruslah meraih gelar juara, apa pun kondisinya."

Dia menambahkan: "Situasinya sulit, tim nasional Saudi bisa lolos dari fase grup Piala Dunia 2026, tapi babak ini mirip dengan kualifikasi. Untuk bersikap realistis dan tidak emosional, dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa lolos ke babak 16 besar atau 8 besar."

Dia melanjutkan: "Jika ada tujuan untuk lolos ke babak-babak selanjutnya, tim nasional tidak akan tampil seperti ini, dan untuk mencapainya, harus ada strategi yang jelas, dan hal itu tidak ada."

Dia menyimpulkan: "Sejak Piala Teluk Arab 2024, saya katakan bahwa persiapan untuk Piala Asia 2027 harus dilakukan; itulah tujuannya, turnamen kontinental yang akan mengembalikan reputasi tim nasional melalui persaingan memperebutkan gelar dan kembali ke podium pemenang."

Perlu dicatat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup 8 dalam kompetisi Piala Dunia 2026, bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.