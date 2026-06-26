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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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Dalam video... Apa sebenarnya yang terjadi terkait kepergian Riyad Mahrez dari Al-Ahly?

Transfers
R. Mahrez
Al Ahli
Saudi Pro League
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
World Cup
Aljazair
Arab Saudi
Austria
AS

Bintang asal Aljazair ini merupakan salah satu bintang terkemuka di "Al-Raqi" dalam tiga musim terakhir

Laporan-laporan televisi mengungkap fakta bahwa pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, bintang Al-Ahly, akan hengkang dari tim tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang.

Sebelumnya, laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahly sedang mempertimbangkan kepergian Mahrez dari skuadnya, mengingat adanya klausul yang memungkinkan klub untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak sebelum akhir bulan Juni ini.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, melalui program "Nadina" di saluran "MBC 1", mengatakan: "Ada beberapa kabar yang beredar mengenai kepergian Riyad Mahrez dari Al-Ahly."

Ia menambahkan: “Sumber kami menegaskan bahwa Riyad Mahrez sangat bahagia berada di Al-Ahli, dan ingin menyelesaikan misinya bersama klub tersebut. Oleh karena itu, ia masih berada di sana, kondisinya baik-baik saja, dan ia akan tetap bersama Al-Ahli.”

Mahrez bergabung dengan Al-Ahli dari Manchester City pada musim panas 2023, dan sejak saat itu menjadi salah satu bintang utama tim tersebut. Ia memainkan peran kunci dalam membawa tim meraih tiga gelar, terutama Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali, serta Piala Super Saudi.

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