Dalam video... Apa sebenarnya yang terjadi terkait kepergian Riyad Mahrez dari Al-Ahly?

Laporan-laporan televisi mengungkap fakta bahwa pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, bintang Al-Ahly, akan hengkang dari tim tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang.

Sebelumnya, laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahly sedang mempertimbangkan kepergian Mahrez dari skuadnya, mengingat adanya klausul yang memungkinkan klub untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak sebelum akhir bulan Juni ini.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, melalui program "Nadina" di saluran "MBC 1", mengatakan: "Ada beberapa kabar yang beredar mengenai kepergian Riyad Mahrez dari Al-Ahly."

Ia menambahkan: “Sumber kami menegaskan bahwa Riyad Mahrez sangat bahagia berada di Al-Ahli, dan ingin menyelesaikan misinya bersama klub tersebut. Oleh karena itu, ia masih berada di sana, kondisinya baik-baik saja, dan ia akan tetap bersama Al-Ahli.”

Mahrez bergabung dengan Al-Ahli dari Manchester City pada musim panas 2023, dan sejak saat itu menjadi salah satu bintang utama tim tersebut. Ia memainkan peran kunci dalam membawa tim meraih tiga gelar, terutama Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali, serta Piala Super Saudi.