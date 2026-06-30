Dalam video... Al-Da'ee: Tidak ada kiper yang menonjol di Piala Dunia

Mohammed Al-Da'ee, mantan penjaga gawang Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi, berpendapat bahwa Piala Dunia edisi kali ini tidak menampilkan penjaga gawang yang menonjol.

Al-Da'ee mengatakan dalam wawancara di program "Dourina Ghair" di saluran "Al-Saudiya": "Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada kiper yang menonjol di Piala Dunia ini, dan orang-orang mengkritik saya di platform 'X', tetapi angka ini adalah bukti terbaiknya."

Mantan penjaga gawang Saudi Arabia itu merujuk pada statistik yang menunjukkan bahwa edisi Piala Dunia kali ini telah mencatat 34 gol dari luar kotak penalti, sebuah rekor yang melampaui edisi 2010 yang mencatat 27 gol dari luar kotak penalti.

Al-Da’ei mengutip gol yang menggetarkan gawang Alisson Becker, kiper Brasil, saat kemenangan 2-1 atas Jepang, Senin kemarin, di babak 32 besar, di mana ia menganggap dirinya bertanggung jawab atas kegagalan menahan tendangan dari luar kotak penalti tersebut.

Ia menjelaskan: “Tendangan dari jarak jauh, kiper harus bertanggung jawab atas gol tersebut. Pertama, ia mundur ke garis gawang; seharusnya ia maju ke depan terlebih dahulu, baru kemudian bereaksi.”

Ia menambahkan: “Bola itu juga ringan, dan FIFA telah mendesainnya khusus untuk meningkatkan jumlah gol, ditambah adanya faktor eksternal seperti penyiraman lapangan sebelum dan selama pertandingan, yang mempersulit tugas para kiper.”

Perlu dicatat bahwa edisi Piala Dunia kali ini menampilkan penampilan gemilang dari sejumlah kiper, terutama Yassine Bono dari Maroko dan Mustafa Shubair dari Mesir, yang memimpin kedua tim Arab tersebut melaju melewati babak penyisihan grup.