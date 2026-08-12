Setelah hanya satu tahun berpisah, benteng merah kembali membuka pintunya bagi salah satu putra setianya, dalam sebuah langkah yang mencerminkan komitmen tim pelatih terhadap pengalaman para pemain yang mampu membuat perbedaan di laga-laga besar.

Klub Al Ahly mengumumkan pada Rabu malam ini kembalinya gelandang Akram Tawfik ke skuad tim selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dengan kontrak yang berdurasi tiga musim dalam transfer bebas.

Klub menjelaskan melalui situs resminya bahwa Essam Sarageldin, kepala sektor kontrak, telah menuntaskan seluruh prosedur finansial dan administratif terkait kesepakatan ini dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola.

Kontrak Al Ahly dengan Tawfik ini datang setelah sang pemain memutus kontraknya secara damai dengan klub Al Shamal asal Qatar, yang ia bela sejak musim panas 2025 dan bersamanya menghabiskan satu musim sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya.

Akram Tawfik menjadi rekrutan kelima Al Ahly di bursa transfer kali ini setelah Ali Mahmoud, Oktay Abdullah, Sofiane Ben Jdaidia, dan Moncef Bakrar.

Raksasa merah saat ini tengah bersiap menghadapi musim baru 2026-2027 melalui pemusatan latihan tertutup di Spanyol, yang di dalamnya terdapat laga yang dinantikan menghadapi Barcelona di Piala Joan Gamper pada 19 Agustus mendatang.