Dalam pertandingan yang epik... Barcelona melaju ke final Liga Champions

Tim bola tangan Barcelona berhasil merebut tiket ke final Liga Champions Eropa 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas Aalborg dari Denmark dengan skor 37-32 pada babak perpanjangan waktu, Sabtu malam.

Tim Catalan itu hanya berjarak 40 detik dari eliminasi dengan skor imbang 28-28, namun mereka memanfaatkan ketegangan dengan luar biasa dan mencetak 9 gol dalam 10 menit meskipun kelelahan menumpuk, sebuah prestasi yang membawa mereka ke Berlin untuk final yang dijadwalkan besok Minggu pukul enam sore, sebagai bagian dari perjalanan bersejarah yang menandai kedatangan Blaugrana ke 5 final Liga Champions sejak final 2020 yang mereka kalahkan dari Kiel asal Jerman.

Barcelona sepenuhnya menguasai sebagian besar pertandingan; di mana tim Catalan itu berhasil mencetak 4 gol berturut-turut di babak kedua, yang memaksa pelatih Denmark Simon Dahl untuk mengambil risiko dengan menyerang menggunakan 7 pemain dan menarik kiper, dalam taktik berani yang terbukti berhasil sementara dan membawa tim Denmark itu kembali ke dalam pertandingan.

Meskipun Aalborg tidak berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, mereka berhasil mencegah Barcelona menjauh dalam skor, dan yang lebih penting, mengurangi intensitas dan konsentrasi Blaugrana, yang kehilangan bola lebih banyak daripada lawan mereka, dan membiarkan banyak serangan balik berbahaya tanpa pertahanan yang cukup, dan meskipun kiper Catalan Nelsen tampil sempurna dengan penyelamatan-penyelamatan krusial, namun ia tidak mampu menghentikan segalanya di hadapan serangan berulang dari Denmark.

Momen Penentu

Momen paling dramatis terjadi pada serangan sebelum akhir waktu reguler saat skor imbang 28-28, di mana Barcelona kehilangan bola saat sayap Njesan melaju cepat menuju gawang Denmark, sehingga Aalborg, yang sebelumnya kalah di dua final melawan Barcelona, yang terakhir dengan selisih satu gol, mendapat peluang emas untuk mengubah nasib historisnya. Namun, serangan panjang yang terjadi setelah itu, dan kedua tim meminta waktu istirahat, berakhir dengan kesalahan fatal dari pemain Denmark yang tidak menendang bola sama sekali, sehingga pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu di titik balik yang menentukan yang mengubah alur pertandingan sepenuhnya.

Ledakan di babak tambahan

Dan sementara setiap penonton bisa bertaruh pada Aalborg pada saat itu, terutama setelah kembalinya mereka yang kuat ke pertandingan, Barcelona muncul dari kekacauan dengan cara yang menakjubkan, di mana kiper Yank menampilkan performa luar biasa dengan penyelamatan-penyelamatan krusial, Fredi efektif dalam mengatur serangan, Fabregas bersemangat dalam bertahan dan menyerang, dan McCook akurat dalam tendangan jarak jauh, sementara Gomez menjadi pembunuh sejati dengan sembilan golnya dalam 10 menit saja, dalam ledakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menentukan hasil pertandingan secara final.