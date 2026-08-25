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Dalam pernyataan resmi: Real Madrid memperkenalkan rekrutan barunya

Transfers
Real Madrid
Y. Diomande
LaLiga
Spanyol
Côte d’Ivoire

Transfer sensasional

Real Madrid mengumumkan perkenalan pemain asal Pantai Gading, Diomande, sebagai pemain baru dalam skuad, sekaligus menutup rangkaian perkenalan seluruh transfer yang dilakukan klub selama bursa musim panas, setelah penyerang muda tersebut menjadi wajah terbaru yang bergabung dengan pasukan klub El Real.

Real Madrid menjelaskan melalui situs resminya rincian acara perkenalan pemain tersebut, dengan menegaskan bahwa Florentino Perez, presiden klub, menyambut Diomande di ruang pertemuan, di mana pemain itu menandatangani kontrak berdurasi 7 musim, sehingga akan bertahan bersama tim hingga 30 Juni 2033, sebelum menerima miniatur Stadion Santiago Bernabeu, sebuah jam tangan, dan jersey bertuliskan namanya dengan nomor 25, disaksikan oleh presiden kehormatan Jose Martinez Pirri.

Diomande berusia 19 tahun, dan bergabung dengan Real Madrid dari Leipzig dalam sebuah transfer senilai 125 juta euro, dengan kemungkinan nilainya meningkat hingga 140 juta euro sesuai bonus yang terkait dengan level dan performa pemain, sehingga menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub Spanyol tersebut.

Real Madrid menaruh harapan pada transfer baru ini untuk memberikan tambahan kekuatan pada lini serang, di tengah keyakinan pada kemampuan pemain muda asal Pantai Gading itu, yang menjadi elemen terbaru dari proyek baru klub El Real.

Dengan bergabungnya Diomande, Real Madrid telah menutup babak perkenalan transfer barunya musim panas ini, setelah daftar wajah-wajah baru yang dipilih El Real untuk memperkuat skuadnya sebagai persiapan menghadapi musim mendatang telah lengkap.

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