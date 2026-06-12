Dalam pernyataan resmi... FIFA menanggapi larangan masuknya Partey ke Kanada

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa pemain Ghana Thomas Partey tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Panama di Piala Dunia, yang dijadwalkan pada Rabu malam mendatang (waktu setempat), setelah permohonan visanya untuk masuk ke Kanada ditolak.

FIFA mengatakan dalam pernyataan kepada kantor berita "Reuters": "FIFA menegaskan bahwa pemain Thomas Partey tidak akan dapat melakukan perjalanan dari kamp tim nasional Ghana di Boston, Amerika Serikat, ke Kanada untuk bertanding dalam pertandingan pertama melawan Panama pada Rabu, 17 Juni, setelah pemerintah Kanada menolak permohonan visanya."

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FIFA melanjutkan: "FIFA tidak campur tangan dalam prosedur imigrasi di negara tuan rumah, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait permohonan visa."

Surat kabar "The Athletic" sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah Kanada menolak memberikan visa masuk ke negara tersebut kepada gelandang asal Ghana tersebut, karena tuduhan yang ditujukan kepadanya di London terkait kasus pemerkosaan.

Dengan demikian, mantan bintang Arsenal dan Atletico Madrid ini akan absen dalam pertandingan pembuka timnas Ghana melawan Panama, di kota Toronto, Kanada.

Meskipun absen dalam pertandingan melawan Panama, Partey (32 tahun) akan dapat kembali ke skuad timnas negaranya pada pertandingan-pertandingan berikutnya di turnamen tersebut, yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat.

Tuduhan serius

Banyak kontroversi muncul setelah Partey dipanggil untuk mewakili Ghana di Piala Dunia, setelah dia menghadapi 7 tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual di London antara tahun 2020 dan 2022.

Pemain Villarreal asal Spanyol itu membantah semua tuduhan, dan sidang pengadilan dijadwalkan pada November tahun ini, namun kemungkinan akan ditunda hingga 2027.

Pelatih Ghana, Carlos Queiroz asal Portugal, membenarkan pemanggilan Partey ke Piala Dunia meskipun ada tuduhan serius tersebut, dengan mengatakan: "Ini jawaban yang sederhana dan jelas. Sejauh yang saya tahu, di Inggris, di Portugal, dan di mana pun, kita hidup di dunia ini, sampai pengadilan mengeluarkan putusan, asas praduga tak bersalah ada di pihak terdakwa, dalam semua kasus yang diajukan ke pengadilan."

Ghana akan bermain di Grup 12 Piala Dunia 2026, bersama Panama, Kroasia, dan Inggris.



