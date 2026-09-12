Milan memaksakan hasil imbang (2-2) atas tuan rumah Lazio, pada hari Sabtu ini, dalam pekan keempat Liga Italia, setelah membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi hasil imbang yang menegangkan di babak kedua, di Stadion Olimpico, ibu kota Roma.

Lazio unggul lebih dulu melalui gol cepat Matteo Cancellieri, pada menit ke-10, sebelum Tijjani Noslin menggandakan keunggulan pada menit ke-39, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

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Namun Milan membalas dengan kuat setelah jeda, ketika pemain pengganti Diego Moreira mencetak dua gol beruntun, pada menit ke-65 dan ke-67, memberikan Rossoneri satu poin berharga.

Pertandingan ini menyaksikan dominasi besar dari tim tamu, di mana persentase penguasaan bola akhir mencapai 66% untuk Milan berbanding 34% untuk Lazio, selain itu Rossoneri melepaskan 16 tembakan, 7 di antaranya mengenai tiang dan mistar gawang, berbanding hanya 8 tembakan bagi Lazio, 6 di antaranya tepat sasaran.

Jumlah sentuhan para pemain Milan di kotak penalti Lazio mencapai 30 sentuhan, berbanding hanya 11 sentuhan bagi tuan rumah di area tim tamu.

Kedua tim memasuki pertandingan ini tanpa kekalahan di liga musim ini; Lazio meraih 3 kemenangan beruntun dalam 3 pekan pertama, sementara Milan mengumpulkan 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Dengan hasil ini, Lazio menambah koleksi poinnya menjadi 10 poin di puncak klasemen Serie A untuk sementara, sedangkan Rossoneri menambah koleksi poinnya menjadi 8 poin di posisi keempat.