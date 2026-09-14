Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok bersama tim Catalan sejak awal musim, setelah mencatatkan angka-angka ofensif istimewa yang menempatkannya di puncak daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak di antara para bintang liga-liga besar Eropa.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Raphinha mencetak 6 gol dan menciptakan 3 gol lainnya selama lima pekan pertama La Liga Spanyol, sehingga terlibat langsung dalam 9 gol dari total 21 gol yang dicetak Barcelona di kompetisi tersebut.

Pemain asal Brasil itu melanjutkan penampilan cemerlangnya saat menang atas Levante dengan skor 4-2, setelah menciptakan dua gol hanya dalam 19 menit, yang pertama untuk Marc Casadó, eh, Xavi Espart, dan yang kedua untuk rekannya Lamine Yamal.

Raphinha juga menjadi pemain Barcelona yang paling banyak menciptakan peluang selama pertandingan, setelah menciptakan 3 peluang, di samping menyelesaikan 3 dribel.

Angka-angka ini memberikan Raphinha keunggulan yang jelas ketika dibandingkan dengan para pencetak gol terkemuka di liga-liga besar Eropa.

Di Liga Primer Inggris, Erling Haaland mencetak 4 gol bersama Manchester City tanpa memberikan satu pun assist.

Adapun di Liga Italia, Donyell Malen memimpin daftar pencetak gol dengan koleksi 5 gol bersama Roma, tanpa assist.

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Di Liga Prancis, Amine Gouiri mencetak 4 gol bersama Olympique Marseille tanpa menciptakan satu gol pun, sementara Kamory Doumbia memiliki 4 gol dan satu assist bersama Brest, dan Lassine Sinayoko mencetak 4 gol bersama Paris FC tanpa assist.

Di Liga Jerman, Igor Matanović pemain Freiburg dan Patrik Schick penyerang Leverkusen masing-masing memiliki 3 gol dan satu assist.

Dengan demikian, Raphinha mengungguli semua pemain tersebut dalam hal total kontribusi langsung terhadap gol, setelah mencapai 9 kontribusi hanya dalam lima pekan.

Angka-angka Raphinha tidak terbatas pada La Liga Spanyol saja, karena hingga saat ini ia telah mencetak 8 gol dan menciptakan 3 gol lainnya antara liga dan Liga Champions Eropa.

Pemain Brasil itu tampil dalam kelima pertandingan Barcelona di La Liga Spanyol, dan menjadi starter dalam semuanya, serta tampil sebagai starter dalam pertandingan pertama tim di Liga Champions Eropa.

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