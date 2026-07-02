Dalam angka... Gaji Messi lebih besar daripada total gaji seluruh skuad Cape Verde

Tim nasional Argentina, yang dipimpin oleh kapten Lionel Messi, bersiap menghadapi Cape Verde pada hari Sabtu lusa, dalam babak 32 besar Piala Dunia.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa pertandingan yang dinantikan antara Argentina dan Cape Verde ini akan menjadi pertarungan antara dua dunia yang kontras.

Nilai pasar total tim Cape Verde mencapai 54,5 juta euro, berhadapan dengan Messi yang menerima gaji tahunan sebesar 70 juta euro, ditambah sekitar 40 juta euro dari pendapatan iklan.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa jumlah penduduk Cape Verde adalah 491 ribu jiwa, sementara Messi memiliki 620 juta pengikut di media sosial.

AS melanjutkan, “Kekayaan Messi diperkirakan melebihi satu miliar euro, sementara PDB negara tersebut hanya lima kali lipat dari angka tersebut.”

Messi juga memiliki 500 juta pengikut di Instagram, sementara akun tim nasional Cape Verde hanya memiliki 60 ribu pengikut.

Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada angka-angka ekonomi atau jumlah penggemar; Messi sendiri telah tampil dalam 202 pertandingan bersama timnas Argentina, sementara timnas Cape Verde sepanjang sejarahnya hanya bermain dalam 244 pertandingan—sedikit lebih banyak dari jumlah penampilan internasional Messi—sejak pertandingan resmi pertamanya pada tahun 1978.

Selain itu, Messi telah berpartisipasi dalam 6 edisi Piala Dunia dan menjuarai satu di antaranya, sedangkan Cape Verde bahkan belum pernah berpartisipasi dalam Piala Afrika sebanyak jumlah partisipasi Messi di Piala Dunia, karena mereka hanya mengikuti turnamen kontinental tersebut sebanyak 4 kali.