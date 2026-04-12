Dalam angka... Ferran Torres lebih berbahaya daripada Mbappé!

Meskipun bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, memiliki reputasi yang sangat besar baik di La Liga maupun di kancah internasional, namun statistiknya di Liga Spanyol musim ini menempatkannya di bawah salah satu penyerang Barcelona.

Menurut statistik dari jaringan "Opta", pemain internasional Spanyol, Ferran Torres, mengungguli penyerang Prancis Kylian Mbappé (jika tidak memperhitungkan tendangan penalti) sebagai berikut:

Ferran Torres

Gol (NPG): 14 gol

Menit per gol: Satu gol setiap 118 menit

Tingkat konversi: 16,6%

Kylian Mbappé

Gol (NPG): 15 gol

Menit per gol: Satu gol setiap 148 menit

Tingkat konversi: 13,7%