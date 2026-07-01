Dalam angka... Bagaimana jeda minum mengubah jalannya pertandingan Inggris melawan Kongo?

Tim nasional Inggris menampilkan performa yang naik-turun saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026, di mana jeda minum air menjadi faktor penentu dalam pertandingan tersebut.

Timnas Inggris berhadapan dengan timnas Kongo pada hari Rabu ini di Stadion Atlanta, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

"Tiga Singa" memulai pertandingan dengan sangat buruk, di mana mereka kebobolan gol pertama hanya dalam waktu 7 menit, tanpa melepaskan satu pun tembakan ke gawang hingga jeda minum di pertengahan babak pertama.

Menurut jaringan statistik “Opta”, semua tembakan Timnas Inggris di babak pertama (8) terjadi setelah jeda minum.

Tidak hanya itu, timnas Inggris juga menyentuh bola di dalam kotak penalti timnas Kongo sebanyak 20 kali, yang semuanya juga terjadi setelah jeda minum.

Tim “Tiga Singa” nyaris menyamakan kedudukan dalam beberapa kesempatan, namun penampilan gemilang Lionel Mpasi, kiper Republik Demokratik Kongo, mencegah hal itu terjadi.