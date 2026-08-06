Dalam 24 jam, klub Brasil pinjam 3 pemain dari Liga Arab Saudi

Sebuah klub Brasil berhasil meminjam 3 pemain dari 3 klub berbeda di Liga Roshn Saudi, dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kisah ini bermula pada Rabu malam kemarin, ketika klub Al Nassr mengumumkan persetujuannya untuk meminjamkan winger asal Brasil mereka, Wesley Teixeira, ke klub Cruzeiro selama satu musim, tanpa adanya klausul opsi pembelian.

Dan kurang dari 24 jam kemudian, hanya dalam waktu 6 menit, dua klub Saudi lainnya mengumumkan persetujuan mereka untuk meminjamkan pemain-pemain mereka ke klub Brasil yang sama pada musim mendatang.

Semuanya dimulai dari klub Neom, yang mengumumkan pada pukul sembilan malam ini, Kamis, persetujuannya atas kepindahan penyerang asal Uruguay mereka, Luciano Rodriguez, ke Cruzeiro dengan status pinjaman selama satu musim.

Dan hanya 6 menit berselang, klub Al Ettifaq turut mengumumkan persetujuannya untuk meminjamkan winger asal Portugal mereka, Joao Costa, ke klub Brasil yang sama, selama satu musim.

Dengan demikian, Cruzeiro telah membangun lini serangnya sepenuhnya dari Liga Saudi, di mana Wesley dan Costa akan bermain di kedua sisi sayap, di belakang penyerang murni Luciano Rodriguez.

Perlu dicatat bahwa klub Cruzeiro menempati peringkat ketujuh pada musim ini di Liga Brasil, dengan raihan 30 poin dari 21 pertandingan, yang di dalamnya mereka meraih 8 kemenangan dan 6 hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam 7 pertandingan.