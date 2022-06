Daisuke Sato Tutup Slot Pemain Asing Persib Bandung

Sato tidak bisa langsung bergabung dengan Persib karena sedang memperkuat Filipina di kualifikasi Piala Asia 2023.

Persib Bandung secara resmi mengumumkan mengontrak Daisuke Sato. Pemain asal Filipina tersebut melengkapi slot legiun impor Maung Bandung untuk musim 2022/23.

Sato bakal mengisi slot pemain Asia Persib. Sebelumnya, pasukan Robert Rene Alberts tersebut sudah mengontrak David da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuipers.

Diharapkan kedatangan Sato membuat lini pertahanan Persib makin oke dalam mengarungi musim ini. Pesepakbola berdarah Jepang tersebut diikat dengan durasi kontrak selama satu musim.

"It's official now!, wilujeng sumping Daisuke Sato," tulis Persib, dalam akun Instagram resminya.

Bermain bersama Persib merupakan pengalaman baru untuk Sato. Selama ini ia belum pernah menjalani karier dengan membela kesebelasan Tanah Air.

Hanya saja, Sato tidak bisa langsung bergabung dengan skuad Persib di Piala Presiden 2022. Ia kini sedang memperkuat Filipina dalam kualifikasi Piala Asia 2023.

Dalam Piala Presiden 2022, Persib tergabung di Grup C. Klub kesayangan Bobotoh tersebut bakal menghadapi Persebaya Surabaya, Bali United, dan Bhayangkara FC.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Bali United menjadi lawan pertama yang dihadapi Persib dalam Piala Presiden 2022. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan (GBLA), Minggu (12/6).

Piala Presiden 2022 dijadikan Persib untuk mengukur kekuatan seluruh pemain jelang bergulirnya Liga 1. Febri Hariyadi dan kawa-kawan dituntut mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dalam turnamen pramusim tersebut.