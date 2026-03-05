Daftar Stadion EA Sports FC 26: Semua venue dan stadion baru dalam permainan

Salah satu hal yang benar-benar membuat permainan video olahraga hidup adalah atmosfer stadion. Tidak ada tempat yang lebih jelas menunjukkan hal itu daripada dalam seri EA FC, di mana stadion-stadion legendaris dunia menjadi sorotan utama - baik itu Anfield yang bersejarah milik Liverpool, Santiago Bernabeu yang megah milik Real Madrid, atau Craven Cottage yang menawan dan kompak, markas Fulham.

EA FC 26 mempertahankan tradisi ini dengan kuat, menawarkan para penggemar daftar impresif lebih dari 170 arena, campuran antara venue berlisensi resmi dan arena generik yang dirancang secara kreatif.

Edisi tahun ini tidak hanya menghadirkan favorit lama, tetapi juga membawa gelombang baru stadion ke dalam permainan. EA telah mengonfirmasi daftar lengkap setiap stadion yang termasuk dalam game, dibagi berdasarkan liga.

Stadion Baru di EA Sports FC 26

Stadion Tim Allianz Arena Bayern Munich Böllenfalltor SV Darmstadt 98 Stadion Holstein Holstein Kiel Hill Dickinson Stadium Everton Jakob-Park FC Basel Wankdorf BSC Young Boys Beaujoire FC Nantes Stadion Tupras Beşiktaş JK Stadion Son Moix RCD Mallorca RB Arena Red Bull Salzburg Stadion Diego Armando Maradona Napoli Fratton Park Portsmouth Stamford Bridge Chelsea

Jerman menjadi sorotan utama dalam EA SPORTS FC 26 dengan perubahan stadion terbesar tahun ini, menyambut tiga penambahan baru. Stadion legendaris Bayern Munich, Allianz Arena, kembali setelah dinanti-nantikan, sementara Bollenfalltor milik Darmstadt dan Holstein Stadion milik Holstein Kiel melengkapi atmosfer Bundesliga dan 2. Bundesliga yang lebih autentik.

Di Inggris, Hill Dickinson Stadium milik Everton menjadi sorotan utama pembaruan. Setelah puluhan tahun di Goodison Park yang dicintai, perpindahan The Toffees ke markas baru mereka yang modern di tepi pantai tercermin dalam permainan, memberi pemain kesempatan untuk merasakan babak baru klub ini dengan gaya.

Di seluruh Eropa, daftar stadion semakin beragam. Stadion Beaujoire milik Nantes, Stadion Tupras milik Beşiktaş, dan RB Arena milik Salzburg menambahkan nuansa unik dari Ligue 1, Turkish Süper Lig, dan Austrian Bundesliga, memberikan penggemar Mode Karier di luar lima liga teratas banyak hal untuk dinantikan. Sepak bola Swiss juga mendapatkan representasi yang sudah lama ditunggu, dengan Stadion St. Jakob-Park milik Basel dan Stadion Wankdorf milik BSC Young Boys melakukan debut virtual mereka.

Chase Stadium, markas kebanggaan Herons dan Lionel Messi, akan hadir di EA SPORTS FC 26, membawa sentuhan gaya sepak bola Fort Lauderdale langsung ke dalam permainan.

Beberapa stadion familiar juga telah diperbarui. Estadi Mallorca Son Moix milik RCD Mallorca, Fratton Park ikonik milik Portsmouth, dan Stamford Bridge legendaris milik Chelsea semuanya telah dibangun ulang untuk menangkap tampilan dan atmosfer nyata mereka dengan lebih autentik.

Bukan hanya stadion berlisensi yang mendapat perhatian. Beberapa stadion asli klasik—Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico, dan Molton Road—telah sepenuhnya dirombak, memastikan bahkan arena fiksi pun memiliki nuansa sejarah dan detail yang kaya.

Dan sebagai penutup, Stadion Diego Armando Maradona milik Napoli akhirnya bergabung dalam daftar—sebagai penghormatan yang dinanti-nantikan bagi salah satu ikon paling tak terlupakan dalam olahraga ini dan sebuah hadiah sejati bagi para penggemar Serie A.

Stadion mana saja yang akan tersedia di EA Sports FC 26?

Stadion autentik merupakan bagian penting dari pengalaman imersif hari pertandingan di EA SPORTS FC 26, membantu mereplikasi atmosfer, arsitektur, dan budaya sepak bola dunia. Permainan ini menampilkan lebih dari 120 venue dunia nyata, mencakup liga-liga Eropa utama, kompetisi internasional, sepak bola wanita, dan klub-klub dari Amerika Utara dan Selatan. Meskipun hanya beberapa yang telah dikonfirmasi secara resmi, perjanjian lisensi yang luas dari EA memungkinkan penggemar untuk memasuki banyak stadion ikonik di dunia.

Stadion Liga Premier di EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 akan menampilkan koleksi stadion Premier League yang lengkap, membawa denyut nadi sepak bola Inggris langsung ke ujung jari Anda. Di antara sorotan utamanya adalah stadion baru Everton, Hill Dickinson Stadium, yang diharapkan memberikan atmosfer yang ramai dan pengalaman hari pertandingan yang tak terlupakan bagi pemain dan penggemar.

Stadion Tim Stadion American Express Brighton & Hove Albion Anfield Liverpool Craven Cottage Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadium Arsenal Etihad Stadium Manchester City Gtech Community Stadium Brentford Stadion Hill Dickinson Everton London Stadium West Ham United Stadion Molineux Wolverhampton Wanderers Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St. James’ Park Newcastle United Stadium of Light Sunderland Stamford Bridge Chelsea The City Ground Nottingham Forest Stadion Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Turf Moor Burnley Villa Park Aston Villa Vitality Stadium Bournemouth

Stadion Liga Sepak Bola Inggris di EA Sports FC 26

Stadion Tim Accu Stadium Huddersfield Town Ashton Gate Bristol City Bramall Lane Sheffield United Stadion Cardiff City Cardiff City Carrow Road Norwich City Coventry Building Society Arena Coventry City Ewood Park Blackburn Rovers Fratton Park Portsmouth Kenilworth Road Luton Town King Power Stadium Leicester City MATRADE Stadion Loftus Road Queens Park Rangers Stadion MKM Hull City Portman Road Ipswich Town Stadion Riverside Middlesbrough Stadion St. Mary’s Southampton Stadion Stoke City FC Stoke City Stadion Swansea.com Swansea City The Hawthorns West Bromwich Albion Vicarage Road Watford

Stadion Bundesliga di EA Sports FC 26

Stadion Tim Allianz Arena Bayern Munich BayArena Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt Stadion Europa-Park SC Freiburg MEWA ARENA Mainz 05 MHPArena VfB Stuttgart Millerntor-Stadion FC St. Pauli PreZero Arena TSG Hoffenheim Stadion Red Bull (Leipzig) RB Leipzig RheinEnergieStadion 1. FC Köln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Försterei Union Berlin Volksparkstadion Hamburger SV Volkswagen Arena VfL Wolfsburg Stadion Weser Werder Bremen WWK Arena FC Augsburg

Stadion Bundesliga 2 di EA Sports FC 26

Stadion Tim Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf Heinz von Heiden-Arena Hannover 96 Stadion Holstein Holstein Kiel Home Deluxe Arena Dynamo Dresden Stadion Max Morlock 1. FC Nürnberg Stadion Olimpiade Hertha BSC SchücoArena Arminia Bielefeld Sportpark Ronhof Thomas Sommer SpVgg Greuther Fürth Stadion am Böllenfalltor SV Darmstadt 98 VELTINS-Arena FC Schalke 04 Vonovia Ruhrstadion VfL Bochum

Stadion La Liga di EA Sports FC 26

Stadion Tim Coliseum Getafe CF Stadion Mallorca Son Moix RCD Mallorca Stadion ABANCA-Balaídos Celta Vigo Stadion Benito Villamarín Real Betis Stadion Ciutat de València Levante UD Stadion de la Cerámica Villarreal CF Stadion Mendizorroza Deportivo Alavés Stadion Montilivi Girona FC Stadion Vallecas Rayo Vallecano Stadion El Sadar CA Osasuna Stadion Martínez Valero Elche CF Stadion Mestalla Valencia CF Stadion San Mamés Athletic Bilbao Stadion Santiago Bernabéu Real Madrid Ramón Sánchez-Pizjuán Sevilla FC Stadion RCDE RCD Espanyol Reale Arena Real Sociedad Riyad Air Metropolitano Atletico Madrid

Stadion Liga Super Wanita di EA Sports FC 26

Stadion Tim Goodison Park Everton Wanita Joie Stadium Man City Wanita

Stadion Ligue 1 di EA Sports FC 26

Stadion Tim Decathlon Arena LOSC Lille Groupama Stadium Olympique Lyonnais Orange Vélodrome Olympique Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain Stade Bollaert-Delelis RC Lens Stade de la Beaujoire FC Nantes

Stadion Serie A di EA Sports FC 26

Stadion Tim Allianz Stadium Juventus Stadion Bluenergy Atalanta Bergamasca Calcio Stadion Diego Armando Maradona Napoli

Stadion Liga Portugal di EA Sports FC 26

Stadion Tim Estádio do Dragão FC Porto Estádio do SL Benfica SL Benfica Stadion José Alvalade Sporting CP

Liga Super Turki

Stadion Tim Stadion Chobani Tidak diketahui RAMS Park Tidak diketahui Stadion Tüpraş Beşiktaş JK

Stadion-stadion di seluruh dunia dalam EA Sports FC 26

Stadion Tim Donbass Arena Shakhtar Donetsk

Stadion Eredivisie di EA Sports FC 26

Stadion Tim De Kuip Feyenoord Rotterdam Johan Cruijff ArenA Ajax Amsterdam Stadion Philips PSV Eindhoven

Stadion Liga Super Swiss Brack di EA Sports FC 26

Stadion Tim St. Jakob-Park FC Basel Stadion Wankdorf BSC Young Boys

Stadion Bundesliga Austria di EA Sports FC 26

Stadion Tim Red Bull Arena (Salzburg) Red Bull Salzburg

Stadion Liga Utama Skotlandia di EA Sports FC 26

Stadion Tim Celtic Park Celtic FC Ibrox Stadium Rangers FC

Stadion MLS di EA Sports FC 26

Stadion Tim BC Place Vancouver Whitecaps FC BMO Stadium CF Toronto FC Chase Stadium Tidak diketahui Dignity Health Sports Park San Jose Earthquakes Lumen Field Seattle Sounders FC Mercedes-Benz Stadium Atlanta United FC Providence Park Portland Timbers Stadion Sports Illustrated NY Red Bulls

Stadion Liga Saudi RoshN di EA Sports FC 26

Stadion Tim Kota Olahraga King Abdullah Al Hilal SFC Stadion King Fahd Al Nassr FC

Stadion internasional di EA Sports FC 26

Stadion Tim Stadion Wembley Tim Nasional Inggris

Liga Profesional Sepak Bola (Argentina) stadion di EA Sports FC 26

Stadion Tim Stadion Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini Independiente Stadion Presidente Perón Racing Club Stadion Alberto J. Armando (La Bombonera) Boca Juniors Stadion Más Monumental River Plate

Stadion generik di EA Sports FC 26

Nomor S Stadion 1 Stadion Al Jayeed 2 Aloha Park 3 Arena del Centenario 4 Arena D'Oro 5 Stadion Klub Tingkat 1 (hanya di Klub) 6 Stadion Klub Tingkat 2 (hanya di Klub) 7 Stadion Klub Tingkat 3 (hanya di Klub) 8 Lapangan Pengadilan 9 Jalan Crown 10 Arena Eastpoint 11 El Grandioso 12 El Libertador 13 Stadion Seni 14 Stadion El Medio 15 Euro Park 16 Event Rush Stadium (hanya di UT Rush) 17 FC Rush Stadium (hanya di Rush) 18 Stadion Forest Park 19 Ivy Lane 20 Stadion Longville 21 Jalan Molton 22 O Dromo 23 Oktigann Park 24 Sanderson Park 25 Stadion Kota 26 Stadio Classico 27 Stadion 23 Mei 28 Stadion Eropa 29 Stadion Hanguk 30 Stadion Neder 31 Stadion Olimpiade 32 Taman Kota 33 Stadion Union Park 34 Stadion Acara UT (hanya di UT) 35 Stadion UT (hanya di UT) 36 Waldstadion

