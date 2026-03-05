Goal.com
EA Sports FC 2026 stadiumsEA Sports FC
Abhinav Sharma

Diterjemahkan oleh

Daftar Stadion EA Sports FC 26: Semua venue dan stadion baru dalam permainan

Permainan ini menampilkan lebih dari 170 stadion sepak bola di seluruh dunia.

Salah satu hal yang benar-benar membuat permainan video olahraga hidup adalah atmosfer stadion. Tidak ada tempat yang lebih jelas menunjukkan hal itu daripada dalam seri EA FC, di mana stadion-stadion legendaris dunia menjadi sorotan utama - baik itu Anfield yang bersejarah milik Liverpool, Santiago Bernabeu yang megah milik Real Madrid, atau Craven Cottage yang menawan dan kompak, markas Fulham. 

EA FC 26 mempertahankan tradisi ini dengan kuat, menawarkan para penggemar daftar impresif lebih dari 170 arena, campuran antara venue berlisensi resmi dan arena generik yang dirancang secara kreatif.

Edisi tahun ini tidak hanya menghadirkan favorit lama, tetapi juga membawa gelombang baru stadion ke dalam permainan. EA telah mengonfirmasi daftar lengkap setiap stadion yang termasuk dalam game, dibagi berdasarkan liga.

Stadion Baru di EA Sports FC 26

StadionTim
Allianz ArenaBayern Munich
BöllenfalltorSV Darmstadt 98
Stadion HolsteinHolstein Kiel
Hill Dickinson StadiumEverton
Jakob-ParkFC Basel
WankdorfBSC Young Boys
BeaujoireFC Nantes
Stadion TuprasBeşiktaş JK
Stadion Son MoixRCD Mallorca
RB ArenaRed Bull Salzburg
Stadion Diego Armando MaradonaNapoli
Fratton ParkPortsmouth
Stamford BridgeChelsea

Jerman menjadi sorotan utama dalam EA SPORTS FC 26 dengan perubahan stadion terbesar tahun ini, menyambut tiga penambahan baru. Stadion legendaris Bayern Munich, Allianz Arena, kembali setelah dinanti-nantikan, sementara Bollenfalltor milik Darmstadt dan Holstein Stadion milik Holstein Kiel melengkapi atmosfer Bundesliga dan 2. Bundesliga yang lebih autentik.

Di Inggris, Hill Dickinson Stadium milik Everton menjadi sorotan utama pembaruan. Setelah puluhan tahun di Goodison Park yang dicintai, perpindahan The Toffees ke markas baru mereka yang modern di tepi pantai tercermin dalam permainan, memberi pemain kesempatan untuk merasakan babak baru klub ini dengan gaya.

Di seluruh Eropa, daftar stadion semakin beragam. Stadion Beaujoire milik Nantes, Stadion Tupras milik Beşiktaş, dan RB Arena milik Salzburg menambahkan nuansa unik dari Ligue 1, Turkish Süper Lig, dan Austrian Bundesliga, memberikan penggemar Mode Karier di luar lima liga teratas banyak hal untuk dinantikan. Sepak bola Swiss juga mendapatkan representasi yang sudah lama ditunggu, dengan Stadion St. Jakob-Park milik Basel dan Stadion Wankdorf milik BSC Young Boys melakukan debut virtual mereka.

St Jacobs ParkEA FC

Chase Stadium, markas kebanggaan Herons dan Lionel Messi, akan hadir di EA SPORTS FC 26, membawa sentuhan gaya sepak bola Fort Lauderdale langsung ke dalam permainan.

Beberapa stadion familiar juga telah diperbarui. Estadi Mallorca Son Moix milik RCD Mallorca, Fratton Park ikonik milik Portsmouth, dan Stamford Bridge legendaris milik Chelsea semuanya telah dibangun ulang untuk menangkap tampilan dan atmosfer nyata mereka dengan lebih autentik.

Bukan hanya stadion berlisensi yang mendapat perhatian. Beberapa stadion asli klasik—Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico, dan Molton Road—telah sepenuhnya dirombak, memastikan bahkan arena fiksi pun memiliki nuansa sejarah dan detail yang kaya.

Dan sebagai penutup, Stadion Diego Armando Maradona milik Napoli akhirnya bergabung dalam daftar—sebagai penghormatan yang dinanti-nantikan bagi salah satu ikon paling tak terlupakan dalam olahraga ini dan sebuah hadiah sejati bagi para penggemar Serie A.

Stadion mana saja yang akan tersedia di EA Sports FC 26?

Stadion autentik merupakan bagian penting dari pengalaman imersif hari pertandingan di EA SPORTS FC 26, membantu mereplikasi atmosfer, arsitektur, dan budaya sepak bola dunia. Permainan ini menampilkan lebih dari 120 venue dunia nyata, mencakup liga-liga Eropa utama, kompetisi internasional, sepak bola wanita, dan klub-klub dari Amerika Utara dan Selatan. Meskipun hanya beberapa yang telah dikonfirmasi secara resmi, perjanjian lisensi yang luas dari EA memungkinkan penggemar untuk memasuki banyak stadion ikonik di dunia.

Stadion Liga Premier di EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 akan menampilkan koleksi stadion Premier League yang lengkap, membawa denyut nadi sepak bola Inggris langsung ke ujung jari Anda. Di antara sorotan utamanya adalah stadion baru Everton, Hill Dickinson Stadium, yang diharapkan memberikan atmosfer yang ramai dan pengalaman hari pertandingan yang tak terlupakan bagi pemain dan penggemar.

StadionTim
Stadion American ExpressBrighton & Hove Albion
AnfieldLiverpool
Craven CottageFulham
Elland RoadLeeds United
Emirates StadiumArsenal
Etihad StadiumManchester City
Gtech Community StadiumBrentford
Stadion Hill DickinsonEverton
London StadiumWest Ham United
Stadion MolineuxWolverhampton Wanderers
Old TraffordManchester United
Selhurst ParkCrystal Palace
St. James’ ParkNewcastle United
Stadium of LightSunderland
Stamford BridgeChelsea
The City GroundNottingham Forest
Stadion Tottenham HotspurTottenham Hotspur
Turf MoorBurnley
Villa ParkAston Villa
Vitality StadiumBournemouth

Stadion Liga Sepak Bola Inggris di EA Sports FC 26

StadionTim
Accu StadiumHuddersfield Town
Ashton GateBristol City
Bramall LaneSheffield United
Stadion Cardiff CityCardiff City
Carrow RoadNorwich City
Coventry Building Society ArenaCoventry City
Ewood ParkBlackburn Rovers
Fratton ParkPortsmouth
Kenilworth RoadLuton Town
King Power StadiumLeicester City
MATRADE Stadion Loftus RoadQueens Park Rangers
Stadion MKMHull City
Portman RoadIpswich Town
Stadion RiversideMiddlesbrough
Stadion St. Mary’sSouthampton
Stadion Stoke City FCStoke City
Stadion Swansea.comSwansea City
The HawthornsWest Bromwich Albion
Vicarage RoadWatford

Stadion Bundesliga di EA Sports FC 26

StadionTim
Allianz ArenaBayern Munich
BayArenaBayer Leverkusen
BORUSSIA-PARKBorussia Mönchengladbach
Deutsche Bank ParkEintracht Frankfurt
Stadion Europa-ParkSC Freiburg
MEWA ARENAMainz 05
MHPArenaVfB Stuttgart
Millerntor-StadionFC St. Pauli
PreZero ArenaTSG Hoffenheim
Stadion Red Bull (Leipzig)RB Leipzig
RheinEnergieStadion1. FC Köln
Signal Iduna ParkBorussia Dortmund
Stadion An der Alten FörstereiUnion Berlin
VolksparkstadionHamburger SV
Volkswagen ArenaVfL Wolfsburg
Stadion WeserWerder Bremen
WWK ArenaFC Augsburg

Stadion Bundesliga 2 di EA Sports FC 26

StadionTim
Düsseldorf-ArenaFortuna Düsseldorf
Heinz von Heiden-ArenaHannover 96
Stadion HolsteinHolstein Kiel
Home Deluxe ArenaDynamo Dresden
Stadion Max Morlock1. FC Nürnberg
Stadion OlimpiadeHertha BSC
SchücoArenaArminia Bielefeld
Sportpark Ronhof Thomas SommerSpVgg Greuther Fürth
Stadion am BöllenfalltorSV Darmstadt 98
VELTINS-ArenaFC Schalke 04
Vonovia RuhrstadionVfL Bochum

Stadion La Liga di EA Sports FC 26

StadionTim
ColiseumGetafe CF
Stadion Mallorca Son MoixRCD Mallorca
Stadion ABANCA-BalaídosCelta Vigo
Stadion Benito VillamarínReal Betis
Stadion Ciutat de ValènciaLevante UD
Stadion de la CerámicaVillarreal CF
Stadion MendizorrozaDeportivo Alavés
Stadion MontiliviGirona FC
Stadion VallecasRayo Vallecano
Stadion El SadarCA Osasuna
Stadion Martínez ValeroElche CF
Stadion MestallaValencia CF
Stadion San MamésAthletic Bilbao
Stadion Santiago BernabéuReal Madrid
Ramón Sánchez-PizjuánSevilla FC
Stadion RCDERCD Espanyol
Reale ArenaReal Sociedad
Riyad Air MetropolitanoAtletico Madrid 

Stadion Liga Super Wanita di EA Sports FC 26

StadionTim
Goodison ParkEverton Wanita
Joie StadiumMan City Wanita

Stadion Ligue 1 di EA Sports FC 26

StadionTim
Decathlon ArenaLOSC Lille
Groupama StadiumOlympique Lyonnais
Orange VélodromeOlympique Marseille
Parc des PrincesParis Saint-Germain
Stade Bollaert-DelelisRC Lens
Stade de la BeaujoireFC Nantes

Stadion Serie A di EA Sports FC 26

Napoli StadiumEA FC 26

StadionTim
Allianz StadiumJuventus
Stadion BluenergyAtalanta Bergamasca Calcio
Stadion Diego Armando MaradonaNapoli

Stadion Liga Portugal di EA Sports FC 26

StadionTim
Estádio do DragãoFC Porto
Estádio do SL BenficaSL Benfica
Stadion José AlvaladeSporting CP

Liga Super Turki

Besiktas Stadium 1EA Sports FC official website

StadionTim
Stadion ChobaniTidak diketahui
RAMS ParkTidak diketahui
Stadion TüpraşBeşiktaş JK

Stadion-stadion di seluruh dunia dalam EA Sports FC 26

StadionTim
Donbass ArenaShakhtar Donetsk

Stadion Eredivisie di EA Sports FC 26

StadionTim
De KuipFeyenoord Rotterdam
Johan Cruijff ArenAAjax Amsterdam
Stadion PhilipsPSV Eindhoven

Stadion Liga Super Swiss Brack di EA Sports FC 26

StadionTim
St. Jakob-ParkFC Basel
Stadion WankdorfBSC Young Boys

Stadion Bundesliga Austria di EA Sports FC 26

RB ArenaEA Sports FC official website

StadionTim
Red Bull Arena (Salzburg)Red Bull Salzburg

Stadion Liga Utama Skotlandia di EA Sports FC 26

StadionTim
Celtic ParkCeltic FC
Ibrox StadiumRangers FC

Stadion MLS di EA Sports FC 26

StadionTim
BC PlaceVancouver Whitecaps FC
BMO StadiumCF Toronto FC
Chase StadiumTidak diketahui
Dignity Health Sports ParkSan Jose Earthquakes
Lumen FieldSeattle Sounders FC
Mercedes-Benz StadiumAtlanta United FC
Providence ParkPortland Timbers
Stadion Sports IllustratedNY Red Bulls

Stadion Liga Saudi RoshN di EA Sports FC 26

StadionTim
Kota Olahraga King AbdullahAl Hilal SFC
Stadion King FahdAl Nassr FC

Stadion internasional di EA Sports FC 26

StadionTim
Stadion WembleyTim Nasional Inggris

Liga Profesional Sepak Bola (Argentina) stadion di EA Sports FC 26

StadionTim
Stadion Libertadores de América-Ricardo Enrique BochiniIndependiente
Stadion Presidente PerónRacing Club
Stadion Alberto J. Armando (La Bombonera)Boca Juniors
Stadion Más MonumentalRiver Plate

Stadion generik di EA Sports FC 26

Nomor SStadion
1Stadion Al Jayeed
2Aloha Park
3Arena del Centenario
4Arena D'Oro
5Stadion Klub Tingkat 1 (hanya di Klub)
6Stadion Klub Tingkat 2 (hanya di Klub)
7Stadion Klub Tingkat 3 (hanya di Klub)
8Lapangan Pengadilan
9Jalan Crown
10Arena Eastpoint
11El Grandioso
12El Libertador
13Stadion Seni
14Stadion El Medio
15Euro Park
16Event Rush Stadium (hanya di UT Rush)
17FC Rush Stadium (hanya di Rush)
18Stadion Forest Park
19Ivy Lane
20Stadion Longville
21Jalan Molton
22O Dromo
23Oktigann Park
24Sanderson Park
25Stadion Kota
26Stadio Classico
27Stadion 23 Mei
28Stadion Eropa
29Stadion Hanguk
30Stadion Neder
31Stadion Olimpiade
32Taman Kota
33Stadion Union Park
34Stadion Acara UT (hanya di UT)
35Stadion UT (hanya di UT)
36Waldstadion

