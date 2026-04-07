Daftar resmi... Empat pemain Atlético Madrid absen dalam laga melawan Barcelona

Pelatih asal Argentina, Diego Simeone, yang menjabat sebagai manajer teknis Atlético Madrid, mengumumkan daftar pemain untuk pertandingan melawan Barcelona yang dijadwalkan pada Rabu malam mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Sebelumnya, Barcelona berhasil mengalahkan Atlético Madrid pada pekan ke-30 La Liga di Stadion Metropolitano dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan persaingan sengit, yang semakin memanaskan persaingan menjelang laga Eropa yang dinantikan pada Rabu ini.

Empat pemain absen dari skuad Atlético Madrid, yang mempersulit misi Los Rojiblancos dalam laga yang akan digelar di Stadion Camp Nou.

Kiper asal Slovenia, Jan Oblak, yang telah berlatih dengan baik, akan tetap tinggal di Madrid, sementara Johnny Cardoso, Giménez, dan Pablo Barrios tidak akan terbang ke Barcelona karena mereka semua mengalami cedera atau memar.

Juan Muso, yang menjadi kiper utama Atletico Madrid, akan memulai pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Barcelona.

Kiper asal Argentina ini, yang tampil gemilang sejak kiper asal Slovenia itu cedera, akan kembali menjadi penjaga gawang. Penampilannya luar biasa sejak pertandingan terakhir yang dimainkan Oblak pada 7 Maret di liga melawan Real Sociedad.

Oblak absen dalam pertandingan liga melawan Getafe, Real Madrid, dan Barcelona, serta pertandingan Liga Champions melawan Tottenham. Absennya berlangsung selama sebulan penuh.

Oblak tampil bagus dalam sesi latihan terakhir; bahkan sempat ada keraguan apakah Simeone akan mempertahankan Musso atau memilih kiper favoritnya untuk pertandingan besok.

Pada akhirnya, karena kiper asal Slovenia itu belum siap untuk bertanding, Musso akan kembali menjadi starter.

