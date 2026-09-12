Barcelona mengumumkan skuadnya untuk menghadapi tuan rumah Levante, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion Ciudad de Valencia, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Pertandingan ini datang setelah awal sempurna bagi klub Katalan tersebut, yang meraih 4 kemenangan beruntun di La Liga, sehingga memuncaki klasemen dengan 12 poin, sementara Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin.

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Skuad yang diumumkan oleh pelatih Jerman Hansi Flick memuat 24 pemain, termasuk pemain Mesir Hamza Abdelkarim, yang kontraknya baru saja diperpanjang Barcelona hingga tahun 2030, sementara ada pula kembalinya Eric Garcia setelah absen dari laga melawan Feyenoord di Liga Champions akibat hukuman larangan bermain.

Garcia akan tampil - jika ia turun dalam pertandingan - dengan mengenakan masker pelindung untuk melindungi hidungnya, setelah cedera yang dialaminya saat menghadapi Valencia di La Liga. Sebaliknya, bintang Belanda Frenkie de Jong dan pemain Swedia Roony Bardghji masih absen membela Blaugrana karena cedera.

Berikut daftar skuad selengkapnya:

Penjaga gawang: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Lini belakang: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia.

Lini tengah: Brian Farinas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Lini depan: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

Barcelona sebelumnya meraih kemenangan telak dalam pertandingan terakhirnya, atas Feyenoord asal Belanda (5-1) pada pekan pembuka Liga Champions.

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