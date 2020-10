Daftar Legenda Liverpool, Skuad Legendaris, Koleksi Trofi & Segala Yang Perlu Anda Ketahui Tentang The Reds

Liverpool merupakan klub raksasa, bukan hanya di Inggris, tetapi juga memiliki tradisi juara yang sangat kuat di Eropa.

adalah salah satu klub raksasa yang dimiliki Liga Primer Inggris. Bahkan The Reds sempat merajai kompetisi sepakbola Negeri Ratu Elisabeth dengan koleksi trofi terbanyak, yakni 18, sebelum akhirnya catatan mereka itu dilampaui yang begitu dominan pada periode 1990-an hingga 2010 sehingga menambah jumlah piala mereka menjadi 20.



Namun bagaimanapun juga, hal tersebut tidak memperkecil status masif yang dimiliki Liverpool sebagai salah satu klub yang disegani di dunia, terutama dengan kebangkitan mereka dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Jurgen Klopp, yang sukses meraih gelar Liga Champions pada 2019 dan kemudian memutus puasa panjang dalam menjuarai Liga Inggris pada 2020.

Tanda-tanda Si Merah bakal menjelma sebagai klub raksasa sudah terlihat sejak awal mereka berdiri. Dibangun oleh John Houlding, pemilik Anfield dan mantan chairman , pada 1892, Pool malah jauh lebih sukses ketimbang tetangga sekota yang 14 tahun lebih tua itu.



Saat itu, pertikaian antara Houlding dan komite mengenai cara mengelola klub berujung dengan keputusan The Toffees untuk meninggalkan Anfield, kandang mereka sejak 1884, dan pindah ke Goodison Park.



Dengan stadion kepunyaannya tak berpenghuni, Houlding membentuk klub baru bernama Everton FC and Athletic Grounds Ltd, atau singkatnya Everton Athletic, yang tak lama berselang berganti menjadi Liverpool FC setelah FA menolak penggunaan nama Everton oleh tim anyar tersebut.



Di musim debutnya, Pool langsung menunjukkan kekuatan dengan memenangi Lancashire League, kompetisi antarklub di kawasan utara Inggris, sebelum bergabung dengan Divisi II Football League setahun berselang. Kembali The Reds meraih posisi pertama sekaligus menyabet tiket promosi ke level teratas, Divisi I. Tak butuh waktu lama buat Liverpool keluar sebagai jawara. Mereka berhasil mengggondol trofi pada 1900/01, titel Liga Inggris pertama buat klub, dan meraihnya lagi lima tahun berselang.



Masa keemasan The Reds hadir di periode 1970 dan 1980-an di bawah kepemimpinan dua manajer legendaris, Bill Shankly serta Bob Paisley, yang mempersembahkan sederet titel bergengsi termasuk 11 gelar liga dan tujuh trofi Eropa. Pada 1980-an hingga saat ini, Liverpool mampu menjaga nama besar mereka dengan tetap rutin menambah koleksi trofi ke dalam lemari.



Tentu, di balik kesuksesan besar The Reds, ada sosok-sosok pemain yang pernah mengharumkan kejayaan tim asal Merseyside, yang sekarang namanya telah melegenda.

Pemain Legenda Liverpool / Pemain Terbaik Liverpool

Jika disebutkan satu persatu maka tentu Liverpool akan memiliki pemain legenda yang amat sangat banyak, mengingat betapa panjang periode The Reds mendominasi sepakbola Inggris, tetapi beberapa nama yang tidak boleh dilupakan antara lain, Ian Callaghan yang mengantar klub meraih gelar Piala FA perdana pada 1965 dan juga trofi Eropa perdana saat menjuarai Piala Eropa 1977, lalu Ray Clemence yang berandil dalam keberhasilan Liverpool meraih tiga gelar Piala Eropa dalam kurun empat tahun (1977-1980), Emylin Hughes kapten Liverpool saat meraih dua gelar perdana Piala Eropa secara beruntun (1977 & 1978), Phil Neal satu-satunya pemain Inggris yang tampil dalam lima final Piala Eropa, Bruce Grobbelaar yang dijuluki sebagai kaki spaghetti di final Piala Eropa1984 kala berhadapan dengan AS , dan Alan Hansen yang menjadi bagian krusial Liverpool dalam mendominasi Liga Inggris pada medio 1980-an dengan meraih delapan trofi dalam 11 tahun kompetisi (1979-1990).

Kemudian, tentu saja nama Ian Rush harus dihadirkan dalam daftar ini, Selama 15 tahun berbakti di Anfield, Ian berhasil mengumpulkan pundi-pundi sebanyak 346 gol di semua kompetisi dan menjadi top skor sepanjang masa klub. Sampai sekarang, belum ada lagi regenerasi yang bisa melampaui catatan gemilangnya itu. Total gol Ian juga jika dirata-ratakan hampir selalu ada gol di setiap pertandingan yang dilakoninya.

Nama Kenny Dalglish juga pasti tidak akan terlupa, pemain berjuluk King Dalglish itu memiliki gelar pribadi masif semacam Ballon d'Or, PFA Player of the Year, dan FWA Footballer of the Year di tahun 1983 serta penghargaan-penghargaan individu lainnya seakan menjelaskan di era tersebut ada pesepakbola sohor lahir dari Liverpool. Tak hanya gelar pribadi, ketika aktif bermain, secara total, The Reds diantarnya mendulang 23 trofi, baik di domestik dan Eropa sepanjang catatan 501 laga berikut 169 gol dengan balutan seragam Merah.

Di era lebih modern, nama Jamie Carragher, salah satu dari sedikit pemain yang loyal dengan satu klub sepanjang kariernya, dan Steven Gerrard akan muncul ke permukaan. Nama terakhir bahkan disebut-sebut tidak bisa dilepaskan dengan nama klub, Gerrard selalu diibaratkan sebagai pemain yang tak pernah berhenti berlari hingga melihat timnya menjadi juara. Kenny Dalglish pernah bilang: "Apalagi yang mau diperdebatkan dari Gerrard? Dia adalah pemain terbaik dengan balutan seragam merah yang pernah ada."

Pemain Liverpool Dengan Jumlah Pertandingan / Caps Terbanyak

No Nama Caps Gol 1 Ian Callaghan 857 51 2 Jamie Carragher 737 5 3 Steven Gerrard 710 186 4 Ray Clemence 665 0 5 Emlyn Hughes 665 35 6 Ian Rush 660 346 7 Phil Neal 650 59 8 Tommy Smith 638 48 9 Bruce Grobbelaar 628 0 10 Alan Hansen 620 14

Skuad Legendaris Liverpool

Tentu akan sangat baik memiliki pemain dengan kualitas yang sangat hebat, tetapi hanya mengandalkan beberapa sosok saja di atas lapangan hijau tidak akan memberi prestasi yang gemilang dan konsisten. Liverpool pun demikian, selain memiliki banyak legenda hebat, The Reds juga memiliki skuad yang istimewa setiap mengarungi musim untuk mencapai prestasi terbaik.

Skuad Legendaris Liverpool 1983/1984

Tahun ini sebenarnya menjadi pertaruhan besar bagi Liverpool dengan pensiunnya Bob Paisley - sosok yang mengantar Liverpool enam kali juara liga dan tiga kali juara Eropa - dan digantikan dengan Joe Fagan, yang merupakan sosok debutan karena baru dipromosikan dari tim pelatih.

Namun, racikan Fagan ternyata membuahkan prestasi bersejarah dengan Liverpool mengakhiri musim sebagai tim Inggris pertama yang memenangkan tiga gelar mayor dalam satu musim alias Treble Winners, dengan menjuarai Liga Inggris, Piala Liga dan Piala Eropa.

Posisi Formasi: 4-4-2 Kiper Grobbelaar Bek Neal, Lawrenson, Hansen, Kennedy Gelandang Whelan, Johnston, Souness, Sammy Lee Penyerang Ian Rush, Dalglish

Skuad Legendaris Liverpool 2004/05

Skuad Liverpool 2004/05 tertulis dalam buku sejarah bukan hanya karena sukses menggondol trofi Liga Champions, tetapi bagaimana skuad asuhan Rafael Benitez tersebut menelurkan salah satu momen terbaik sepanjang sejarah sepakbola saat menaklukkan pada final UCL di Istanbul.

The Reds tampak tidak berdaya menghadapi wakil Italia tersebut, Rossoneri berhasil unggul tiga gol saat turun minum setelah Paolo Maldini mencetak gol cepat di menit pertama dan Hernan Crespo membukukan brace pada lima menit sebelum jeda. Namun, di babak kedua, Liverpool mengeluarkan performa gemilang yang akhirnya dikenang sebagai 'Keajaiban Istanbul'. Steven Gerrard, Vladimir Smicer dan Xabi Alonso mencetak gol dalam kurun enam menit untuk membuat skor menjadi imbang dan kemudian Jerzy Dudek dengan gaya uniknya di bawah mistar menjadi pahlawan The Reds pada babak adu penalti utnuk memenangkan tim.

Posisi Formasi: 4-2-3-1 Kiper Dudek Bek Finnan, Hyppia, Carragher, Traore Gelandang Gerrard, Hamann

Garcia, Kewell, Riise Penyerang Baros

Skuad Legendaris Liverpool 2019/20

Meski belum genap satu tahun skuad ini terlewat, tetapi tim besutan Jurgen Klopp ini layak masuk dalam jajaran skuad legendaris Liverpool sepanjang masa. Mereka adalah pemain-pemain yang sukses menghentikan lelucon 'next year' para rival, memutus puasa panjang selama 30 tahun, dengan meraih gelar juara Liga Primer Inggris.

Pencapaian tersebut diraih dengan fantastis, meninggalkan para rival dengan jarak yang begitu lebar. Menjelang akhir kompetisi, Liverpool sempat nyaris batal juara akibat pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia, EPL bahkan harus ditunda sekitar tiga bulan.

Posisi Formasi: 4-3-3 Kiper Alisson Bek Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomes, Robertson Gelandang Wijnaldum, Fabinho, Henderson Penyerang Mane, Firmino, Salah

Berapa Banyak Trofi Yang Dimenangkan Liverpool?

Sejak berdiri pada 1892, Liverpool tidak butuh lama untuk memulai hegemoni kesuksesan klub dengan menjuarai Liga Inggris pada 1900/01, setelah itu berbagai gelar juara mulai berhasil didatangkan termasuk ketika mengangkat gelar perdana Piala FA pada 1965, kemudian menyusul gelar Eropa perdana pada 1973.

Hingga sampai saat ini, Liverpool meneruskan kegemilangan mereka baik di pentas domestik ataupun di Eropa, terakhir mereka sukses meraih gelar juara Liga Champions pada 2019 dan setahun berikutnya menjuarai Liga Primer Inggris.