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Paris-Saint-Germain-FC-vs-Tottenham-Hotspur-FC-UEFA-Super-Cup-FiAFP

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Daftar langka: Saint-Germain incar pencapaian bersejarah milik Real Madrid

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
Real Madrid
AC Milan
Prancis
Inggris
Austria
Spanyol
Italia

Apakah tim Prancis akan meraih trofi Piala Super?

Paris Saint-Germain bersiap menorehkan lembaran baru dalam sejarah Piala Super Eropa, ketika menghadapi Aston Villa pada Rabu malam ini, dalam laga yang memberinya peluang untuk bergabung dalam daftar langka.

Tim asal Prancis itu berambisi mempertahankan gelar untuk musim kedua secara beruntun, sebuah pencapaian yang dalam sejarah Piala Super Eropa hanya pernah terwujud dua kali, yakni oleh Milan dan Real Madrid, menurut statistik "Squawka".

Milan menjadi tim pertama yang berhasil meraih pencapaian ini ketika menjuarai kompetisi tersebut pada 1989 dan 1990, sebelum Real Madrid mengulang skenario yang sama pada 2016 dan 2017, sehingga menjadi tim terakhir yang meraihnya hingga saat ini.

Paris Saint-Germain sendiri meraih gelar pertamanya di Piala Super Eropa tahun lalu, setelah membalikkan ketertinggalan dari Tottenham, sebelum memastikan kemenangan lewat adu penalti, dan menambahkan trofi tersebut ke lemarinya untuk kali pertama.

Paris Saint-Germain membutuhkan kemenangan atas Aston Villa agar menjadi hanya tim ketiga dalam sejarah Piala Super Eropa yang berhasil mempertahankan gelar di dua musim beruntun, setelah Milan dan Real Madrid.

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

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