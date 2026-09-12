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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Daftar Barcelona sertakan Hamza Abdelkarim, plus kembalinya sang pemakai topeng

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
H. Abdelkarim
H. Flick
E. Garcia
Spanyol
Mesir
Jerman

Tim Catalan mengawali musim dengan kuat

Barcelona mengumumkan skuad mereka untuk menghadapi tuan rumah Levante, yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Ciudad de Valencia, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Laga ini datang setelah awal yang sempurna bagi tim Katalan tersebut, yang meraih 4 kemenangan beruntun di LaLiga, sehingga memuncaki klasemen dengan koleksi 12 poin, sementara Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin.

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Skuad yang diumumkan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, memuat 24 pemain, di antaranya pemain Mesir Hamza Abdelkarim, yang kontraknya baru saja diperpanjang Barcelona hingga tahun 2030, sementara juga menandai kembalinya Eric Garcia, setelah absen pada laga melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa akibat larangan bermain.

Garcia — jika turun bermain — akan mengenakan masker pelindung untuk melindungi hidungnya, setelah cedera yang dialaminya saat menghadapi Valencia di LaLiga. Di sisi lain, bintang Belanda Frenkie de Jong dan pemain Swedia Roony Bardghji masih absen membela Blaugrana karena cedera.

Berikut daftar skuad lengkapnya:

Penjaga gawang: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Lini belakang: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia.

Lini tengah: Bryan Farinas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Lini depan: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

Barcelona sebelumnya meraih kemenangan telak pada laga terakhir mereka, atas Feyenoord asal Belanda (5-1) dalam pekan pembuka Liga Champions Eropa.

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