Daan Rots menangkap sinyal bahwa Noa Lang terbuka untuk kembali ke Ajax. Penyerang FC Twente itu mengatakan dalam podcast sepak bola VERSUZ bahwa ia mendengar melalui orang-orang di sekitarnya bahwa Lang cukup berminat dengan transfer ke Amsterdam.

Ajax menjadikan Lang sebagai salah satu calon pengganti Mika Godts. Winger Belgia itu tengah menjadi target serius Paris Saint-Germain dan menurut laporan sebelumnya boleh pergi dengan nilai sekitar 60 juta euro.

Dalam VERSUZ, Rots ditanya soal kemungkinan kedatangan Lang ke Ajax dan kemudian mengungkap informasi yang mengejutkan. “Mereka memang menginginkan Noa Lang, kan?” buka winger FC Twente itu.

Setelah itu, Rots memaparkan apa yang ia dengar sendiri. “Saya dengar dari mulut ke mulut bahwa Noa Lang juga sangat menginginkannya. Itu yang saya dengar,” kata sang penyerang.

Rots kemudian kembali menegaskan bahwa Lang tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk kembali ke Amsterdam. “Saya dengar dia terbuka untuk Ajax. Tapi itu juga klubnya, kan?” ujarnya.

Transfer Lang tampak mungkin terjadi, setelah ia diizinkan pergi dari Napoli. Penyerang timnas Belanda itu, menurut pemberitaan sebelumnya, sudah tidak memiliki masa depan lagi di klub Italia tersebut dan boleh hengkang dengan nilai sekitar 25 juta euro.







