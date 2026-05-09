Curaçao harus menghadapi pukulan telak menjelang debutnya di Piala Dunia

Awal pekan ini, sepertinya Dick Advocaat akan tetap membawa Curaçao ke Piala Dunia, demikian kata Wilfred Genee dalam acara Vandaag Inside. Namun, tak lama kemudian menjadi jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kini, Curaçao menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Pada akhir Februari, Advocaat mengundurkan diri karena penyakit putrinya. Fred Rutten menggantikan "Si Jenderal Kecil" sebagai pelatih kepala.

Genee kemudian mengungkapkan bahwa pembicaraan di balik layar telah berlangsung. “Mereka sedang berdiskusi saat ini, saya pikir juga telah berbicara dengan Dick,” katanya. Di dalam dewan pengurus federasi sepak bola yang beranggotakan lima orang, saat ini sedang dibahas siapa yang akan dipilih: Rutten atau Advocaat.

Pada hari Jumat, ketua federasi Gilbert Martina mengumumkan bahwa Advocaat tidak akan kembali sebagai pelatih kepala Curaçao dan bahwa Rutten akan tetap menjadi penanggung jawab utama selama Piala Dunia.

Keputusan ini berdampak pada The Blue Wave, karena sponsor utama tim nasional akan menghentikan dukungannya setelah Piala Dunia 2026. Berbagai media melaporkan bahwa bos Corendon, Atilay Usli, sangat mendukung kembalinya Advocaat sebagai pelatih kepala Curaçao. Karena hal itu tidak terjadi, perusahaan tersebut akan menarik diri dari sponsor tim nasional sepak bola setelah turnamen final.

Namun, sang bos tetap akan memenuhi kewajiban finansialnya hingga Piala Dunia berakhir. “Saya adalah orang yang menepati janji,” katanya baru-baru ini kepada surat kabar Èxtra. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa Curaçao tidak lagi disponsori oleh Corendon.

Setelah Curaçao lolos ke Piala Dunia, Corendon untuk satu hari diganti namanya menjadi CorenDick. Itu adalah permainan kata dari Cor dan Dick, merujuk pada asisten Cor Pot dan pelatih kepala saat itu, Dick Advocaat.