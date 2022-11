Cuma Di Tiongkok! Televisi Nasional Sensor Wajah Fans Tanpa Masker

Penggemar sepakbola di Tiongkok mendapatkan pengalaman berbeda dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022 di televisi. Mereka tidak bisa melihat ekspresi fans yang mendukung negara masing-masing di turnamen ini.

Seperti diketahui, Tiongkok telah membatalkan sejumlah agenda olahraga internasional, satu di antaranya putaran final Piala Asia 2023.

Pemerintah Tiongkok saat ini memberlakukan pembatasan ruang gerak masyarakat demi mewujudkan target zero COVID-19 di negeri Tirai Bambu. Akibatnya, masyarakat tidak leluasa keluar rumah.

Demi mencapai target ini, pemerintah Tiongkok menyensor informasi dari luar Tembok Cina, termasuk Piala Dunia 2022. Stasiun televisi nasional CCTV memang menayangkan langsung pertandingan di Piala Dunia.

Hanya saja, bila di negara lain ekspresi suporter dalam mendukung tim kesayangannya terlihat jelas di layar kaca, tidak demikian di Tiongkok.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true. Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦ @DreyerChina ⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC

Dibandingkan memperlihatkan ekpresi suporter, CCTV justru menunjukkan wajah pelatih masing-masing tim pada menit dan detik yang sama, seperti terjadi dalam duel antara Kroasia dan Kanada.

Dalam melakukan sensor tersebut, CCTV menunda siaran selama sekitar satu menit agar bisa mengganti tayangan wajah suporter tanpa masker. Hal itu diungkapkan koresponden jaringan media Australia ABC, Bill Birtles.

“Saya pikir itu bias, karena stasiun televisi pemerintah Tiongkok menyensor gambar suporter di Piala Dunia, karena kemarahan masyarakat terhadap [kebijakan] karantina di rumah. Tapi itu benar,” cuit Birtles melalui akun Twitter pribadinya yang memperlihatkan perbedaan di tayangan CCTV dengan SBS.

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk