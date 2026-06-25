Cukup seperempat jam... Neymar menyamai prestasi bersejarah Pelé

Bintang Brasil Neymar da Silva mencatatkan namanya dalam sejarah dengan gemilang, setelah turut andil dalam kemenangan timnas negaranya atas Skotlandia pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sekaligus menandai penampilan perdananya di ajang tersebut.

Neymar masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua pertandingan, hanya seperempat jam sebelum pertandingan berakhir. Ini merupakan pertandingan pertamanya bersama tim Samba setelah 981 hari, sejak ia mengalami cedera ligamen cruciatum saat melawan Uruguay.

Neymar kini menjadi pemain keempat dalam sejarah timnas Brasil yang tampil di empat edisi Piala Dunia yang berbeda, menyamai prestasi tiga legenda terbesar “Seleção”, menurut data “Opta”.

Dengan penampilan ini, mantan kapten Brasil tersebut bergabung dalam daftar yang mencakup Djalma Santos, Pelé, dan Cafu, yang sebelumnya telah mewakili timnas Brasil di 4 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Neymar telah berlaga di Piala Dunia tahun 2014, 2018, 2022, dan 2026, sehingga terus menulis bab-bab baru dalam karier internasionalnya yang gemilang, meskipun sempat lama absen dari lapangan akibat cedera.

Djalma Santos pernah berpartisipasi pada edisi 1954, 1958, 1962, dan 1966, sedangkan Pelé berpartisipasi pada edisi 1958, 1962, 1966, dan 1970, dan Cafu melakukannya pada tahun 1994, 1998, 2002, 2006.

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