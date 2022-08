Chelsea Dapatkan Marc Cucurella! Tikung Manchester City Sekaligus Sindir Brighton

The Blues sukses mengungguli Man City dalam saga transfer bek kiri asal Spanyol tersebut.

Chelsea telah menyelesaikan perekrutan Marc Cucurella dari Brighton and Hove Albion. Bek Spanyol itu diburu banyak klub pada musim panas ini, karena Manchester City dan Barcelona kabarnya sama-sama tertarik padanya.

Setelah bergabung dengan Brighton pada musim panas 2021 dari klub Spanyol, Getafe dengan biaya £15,4 juta, Cucurella kembali pindah klub.

Ia memiliki musim yang fantastis bersama Brighton, memenangkan penghargaan Players' Player of the Season dan terpilih sebagai Player of the Season.

Berapa yang dibayarkan Chelsea untuk mendatangkan Cucurella?

Chelsea memberikan £55 juta kepada Brighton sebagai biaya awal plus potensi tambahan £7m untuk mengontrak Cucurella.

Bagaimana Chelsea mengumumkan kedatangan Cucurella?

Transfer sang bek telah menjadi sumber kontroversi, terutama setelah Brighton sempat membantah awal pekan ini bahwa mereka belum menjalin kesepakatan apa pun.

Mereka menulis di Twitter: "PERNYATAAN KLUB: MARC CUCURELLA. Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat dari berbagai media malam ini, tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan klub mana pun untuk menjual Marc Cucurella."

Namun, pada akhirnya transfer terwujud dan Chelsea menggunakan momen itu untuk menyindir balik Brighton dengan gaya dan kalimat yang serupa di media sosial mereka.

Bagaimana Chelsea bisa memboyong Cucurella?

Cucurella sangat diinginkan oleh Manchester City sejak awal musim panas namun mereka enggan memenuhi banderol sang pemain yang mencapai £50 juta. Mereka mengajukan tawaran awal £30 juga yang ditolak oleh Brighton dan kemudian tawaran kedua mereka sebesar £40 juta juga dimentahkan.

Barcelona juga menyatakan ketertarikan mereka, mengingat sang pemain juga berasal dari Catalunya. Hanya saja, mereka juga terkendala harga mahal sang pemain. Chelsea menjadi klub terakhir yang masuk dan pada akhirnya mampu mencapai kesepakatan.

Dalam negosiasi, Brighton juga meminta agar Chelsea mau melepaskan pemain muda Levi Colwill, yang sekarang akan pindah ke arah berlawanan dengan status pinjaman selama semusim.

Di mana Cucurella akan bermain di Chelsea?

Cucurella bisa menempati posisi bek kiri Chelsea. Namun, ia akan menghadapi persaingan ketat dari Ben Chilwell, yang bakal berusaha bangkit setelah musim 2021/22-nya dirusak oleh cedera.

Ia ikut dalam skuad Chelsea yang melakoni tur pramusim di Amerika Serikat dan terlihat dalam kondisi fisik yang baik dan siap untuk kembali beraksi.

Marcos Alonso juga merupakan kandidat lain untuk posisi tersebut. Ia adalah salah satu pemain kepercayaan Thomas Tuchel sepanjang musim kemarin.

Namun, belakangan ia dikabarkan akan meninggalkan Stamford Bridge dengan Barcelona menjadi tujuan.