Cuauhtemoc Blanco: Legenda Terbesar Meksiko Dengan Skill Khas 'Cuauhtemina' Di Piala Dunia 1998

Meksiko jelas membuat kesan menarik di Piala Dunia 1998.

Dalam seragam desain Aztec mereka yang spektakuler, El Tri melakukan tiga comeback dramatis di babak penyisihan grup, sementara Luis Hernandez mencetak empat gol sebelum kutukan 'El quinto partido' terjadi.

Namun, pada tahap itu, Cuauhtemoc Blanco telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di turnamen – dengan 'trik' unik, berani, dan cukup konyol yang menjadi ciri khasnya.

Dipanggil mengisi skuad setelah Meksiko tersingkir di babak 16 besar yang mengecewakan di Amerika Serikat 1994, Blanco yang saat itu berusia 25 tahun adalah nama yang kurang dikenal di panggung global, baru saja kembali ke Club America dari masa pinjaman bersama Necaxa.

Namun, ia menjadi terkenal dalam pertandingan pembukaan El Tri di Prancis 1998, memperkenalkan gerakan 'Cuauhtemina' - atau 'Lompatan Blanco'.

Anda mungkin tidak bisa memahami dengan mendengar sebutannya saja, namun Anda hampir pasti pernah mencoba atau menjadi korban dari manuver konyol tersebut saat bermain sepakbola dengan teman-teman Anda.

Itu dilakukannya saat Meksiko telah menyamakan kedudukan melawan Korea Selatan di awal babak kedua di Stade Gerland tua Lyon menyusul kartu merah awal untuk pencetak gol Ha Seok-ju - yang diusir dari lapangan hanya semenit setelah membobol gawang Jorge Campos.

El Tri semakin percaya diri dan bersemangat, ditandai dengan Blanco yang melakukan gerakan Cuauhtemina-nya tidak hanya sekali, tapi dua kali.

Dengan dua bek yang mengepungnya di sayap kiri, ia menunggu sampai mereka cukup dekat dengannya sebelum menjepit bola dengan kedua kakinya dan melompat di antara lawan-lawannya yang bingung dan masuk ke ruang kosong.

A lot of you remembered. So go on, pat yourselves on the back 👍



🗓️ #WorldCup 1998, @miseleccionmxEN v @theKFA



Sit back and enjoy the 'Cuauhtemiña' 🍿 pic.twitter.com/tFPsrP7p0U