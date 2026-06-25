Cruijff menjual pemain Ajax dari era Mislintat

Branco van den Boomen tampaknya akan segera hengkang dari Ajax. Voetbal International melaporkan pada Kamis bahwa gelandang tersebut telah melakukan pembicaraan yang cukup matang dengan SC Angers terkait transfer pada musim panas nanti. Ia juga tidak perlu hadir dalam sesi latihan pertama Ajax sebagai persiapan menyambut musim baru.

Van den Boomen telah bermain untuk Angers dengan status pinjaman selama setengah tahun terakhir, dan hal itu membuat klub Prancis tersebut memutuskan untuk menawarinya kontrak berjangka panjang. Sumber-sumber melaporkan kepada VI bahwa pemain Ajax tersebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Angers, yang menempati peringkat ketiga belas di Ligue 1 musim lalu.

Ajax mendukung transfer gelandang berusia 30 tahun ini, yang meskipun memiliki kontrak hingga 2027, tidak memiliki masa depan di Amsterdam. Dengan cara ini, klub masih mendapatkan dana transfer dari pemain yang didatangkan secara gratis pada 2023 oleh mantan direktur teknis Sven Mislintat.

Van den Boomen saat itu didatangkan dari Toulouse. Ia dengan cepat berhasil merebut posisi reguler di Ajax, meskipun klub sedang mengalami masa-masa yang kacau di bawah kepemimpinan Mislintat dan Maurice Steijn sebagai pelatih kepala.

Kedatangan Francesco Farioli membawa banyak perubahan bagi Van den Boomen. Pelatih asal Italia itu lebih memilih Jordan Henderson sebagai gelandang pengatur permainan, sehingga gelandang asal Brabant ini terpinggirkan.

Van den Boomen tidak tampil pada paruh pertama musim 2025/26 akibat cedera yang berkepanjangan. Setelah jeda musim dingin, ia pindah ke Angers, yang kini berencana untuk merekrut pemain asal Belanda tersebut secara permanen.

Gelandang yang hengkang dari Ajax ini pernah meraih gelar juara Ligue 2 pada 2022 selama masa baktinya di Toulouse, serta gelar juara Piala Prancis setahun kemudian. Sebelumnya, Van den Boomen pernah bermain untuk klub-klub seperti FC Eindhoven, De Graafschap, dan sc Heerenveen.