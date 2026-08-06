Cruijff mendapat lampu hijau dari rekrutan impian Ajax

Ajax mengarahkan bidikan kepada Noa Lang sebagai calon pengganti Mika Godts. Menurut ESPN, direktur teknik Jordi Cruijff kini sudah berbicara dengan penyerang Napoli berusia 27 tahun itu dan kepercayaan di internal Ajax bahwa transfer tersebut bisa diwujudkan terus meningkat.

Lang sudah beberapa pekan terakhir secara serius masuk radar Ajax, tutur Thijs Zwagerman dalam program ESPNTekengeld. Klub itu sudah menyampaikan minatnya karena mereka memperhitungkan kemungkinan kepergian Godts, yang diperkirakan akan pindah ke Paris Saint-Germain.

Pada awalnya, Lang disebut masih bersikap hati-hati. “Saat itu Lang merespons dengan hati-hati dan tampaknya juga ingin mempertimbangkan opsi lain, tetapi kini dia semakin yakin dengan rencana Ajax,” kata Zwagerman.

Winger kiri itu juga sudah berbicara dengan direktur teknik Jordi Cruijff. “Sudah ada pembicaraan dengan Jordi Cruijff dan Ajax juga akan tetap terasa baginya sebagai unfinished business,” demikian disampaikan di Tekengeld.

Lang menempuh sebagian pendidikan akademi Ajax, tetapi di tim utama dia hanya mencatatkan empat belas pertandingan resmi. Lewat Club Brugge, dia kemudian berlabuh di PSV, yang lalu menjualnya ke Napoli.

Pada paruh kedua musim lalu, Lang bermain untuk Galatasaray dengan status pinjaman. “Pada akhirnya dia memberi dampak yang sangat penting di sana dan juga diterima dengan sangat baik di dalam grup,” ujar Yordi Yamali, yang kerap melihat sang penyerang beraksi di Turki.

Galatasaray memiliki opsi pembelian senilai 35 juta euro, tetapi tidak menggunakannya. Napoli disebut kini telah menurunkan harga yang diminta menjadi sekitar 25 juta euro, sementara skema peminjaman dengan opsi pembelian juga bisa dibicarakan.

Opsi itu dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi pembelian wajib. “Di Ajax ada keyakinan bahwa kesepakatan itu bisa terwujud. Ini memang belum menjadi perkara yang sudah pasti, tetapi jelas bahwa Lang adalah pengganti impian untuk Godts,” tutup Zwagerman.