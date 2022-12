Ronaldo Ngambek? Cristiano 'Ngeloyor' Pergi Saat Portugal Masih Selebrasi Kemenangan Vs Swiss

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo tertangkap kamera berjalan keluar lapangan usai waktu penuh saat skuad A Selecao masih merayakan kemenangan atas Swiss bersama para penggemar.

Pelatih Fernando Santos mengambil keputusan berani dengan mencoret bekas striker Manchester United Ronaldo dari starting line up Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Rabu (7/12) dini hari WIB.

Goncalo Ramos, yang ditunjuk sebagai ujung tombak pengganti Ronaldo, tampil menyentak dengan mencetak hat-trick di Lusail Stadium. Wonderkid Benfica 21 tahun itu membuka keunggulan A Selecao sebelum mencetak dua gol tambahan di babak kedua.

Ronaldo menggantikan Joao Felix di menit ke-73, tapi bekas penggawa Real Madrid dan Juventus tersebut gagal masuk papan skor meski rekan-rekannya berpesta dengan memberondong Swiss 6-1.

Ia sejatinya sempat menyarangkan bola ke dalam gawang kiper Yann Sommer, namun 'gol' tersebut dianulir lantaran Ronaldo sudah berada di posisi offside.

Kini, sebuah video yang menunjukkan pria 37 tahun itu berjalan keluar lapangan di saat skuad Portugal masih merayakan kemenangan bersama fans beredar di media sosial.

