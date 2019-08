Cristiano Ronaldo: Saya & Messi Hanya Belum Makan Malam Bersama

Megabintang , Cristiano Ronaldo, melontarkan pernyataan menarik saat duduk berdampingan dengan Lionel Messi pada malam penghargaan UEFA di Monako, Kamis (29/8).

Dalam agenda yang digelar sebelum undian fase grup Liga Champions musim 2019/20 tersebut, Ronaldo berada di urutan ketiga dan Messi di peringkat kedua. Penghargaan dimenangkan oleh bek , Virgil van Dijk.

Tercatat, dua nama pertama telah mendominasi daftar pemilihan sejumlah penghargaan individual bergengsi dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" 😃@Cristiano & Messi at the #UCLdraw 🤜🤛 pic.twitter.com/KOFY8680tU