Dengan Ronaldo absen dari UCL musim ini, mampukah rival abadinya, Messi, merenggut rekor bersejarah dari tangannya?

Cristiano Ronaldo terus berusaha cabut dari Manchester United, tetapi ia terancam harus bertahan sehingga membuka kesempatan bagi Lionel Messi untuk menyalip rekornya di Liga Champions Eropa. Ronaldo, sebagai buntut dari kekacauan di Old Trafford, harus absen dari panggung terbesar Eropa musim ini, sementara Messi tetap berpartisipasi bersama Paris Saint-Germain.

Dua seteru bebuyutan itu menghabiskan sebagian besar kariernya bersaing melawan satu sama lain. Hasilnya, mereka menghuni puncak topskor sepanjang masa UCL dengan sang kapten Portugal lebih unggul dari sang megabintang Argentina.

Namun, mampukah Messi merenggut rekor bersejarah tersebut dari tangan Ronaldo di musim 2022/23? GOAL mencoba meniliknya...

Berapa gol Liga Champions yang dibutuhkan Messi untuk menyalip Ronaldo?

Pemain Jumlah penampilan Liga Champions Jumlah gol Liga Champions Cristiano Ronaldo 183 140 Lionel Messi 160 129

Fase grup Liga Champions 2022/23 dimulai pada 6 September, dengan PSG meladeni raksasa Serie A Juventus di laga pertama. Mereka juga satu grup bareng Benfica dan Maccabi Haifa.

Peraih tujuh Ballon d'Or, Messi, sudah mengoleksi 125 gol Liga Champions di awal musim. Sebuah catatan yang memabukkan, tetapi La Pulga masih kalah 15 gol dari Ronaldo.

Cristiano, yang sudah menaklukkan Eropa lima kali bareng Man United dan Real Madrid, telah mencetak 140 gol ke gawang klub-klub elite Liga Champions.

Namun, ia tak ambil bagian di edisi 2022/23 karena MU cuma bisa finis keenam di Liga Primer Inggris musim lalu.

Messi sudah mengantongi empat gol di empat laga pertama PSG, sehinga kini gap-nya dengan Ronaldo mengecil menjadi 11 gol.

Bagaimana peluang Messi memecahkan rekor gol Liga Champions Ronaldo di musim 2022/23?

Messi mendapat peluang emas menyalip Ronaldo di tangga topskor sepanjang masa Liga Champions.

Mantan bintang Barcelona itu tak menyangka seterunya, yang punya koleksi lima Ballon d'Or, bakal absen dari Liga Champions musim ini, sekalipun dia sudah berusia 37 tahun.

Ronaldo disebut sangat berhasrat untuk tetap bermain di UCL, dibuktikan dari usahanya hengkang dari Manchester – ia pun dikaitkan dengan berbagai raksasa Eropa seperti Bayern Munich, Napoli, Chelsea, hingga PSG di sepanjang musim panas.

Pada akhirnya tak ada transfer yang terwujud sehingga mantan bomber Juventus tersebut harus puas bermain di Liga Europa sampai setidaknya Januari.

Jika tak diskors atau cedera, Messi akan bermain di enam partai Liga Champions dalam kurun waktu itu, membantu PSG mengarungi fase grup.

Jika Les Parisiens mampu mencapai partai final di Istanbul Juni 2023 mendatang, maka Messi berpotensi tampil 13 kali (per 26 Oktober 2022, sisa sembilan laga jika masuk final)

Dengan empat gol di tangan, bukan sebuah kemustahilan seorang Messi bisa mengantongi 11 gol tambahan di sepanjang laga-laga tersebut dan melengkapi torehannya jadi 15 gol – kendati ia belum pernah mencapai angka segitu.

Catatan terbaiknya dalam satu musim Liga Champions adalah 14 gol – dan itu ia raih pada 2011/12 – ia baru mencapai dua digit sebanyak lima kali saja.

Oleh karena itu, kemungkinan rekor Ronaldo masih aman musim ini. Tapi jika ada yang bisa mewujudkan hal-hal absurd bin mustahil, sosok itu adalah Messi.