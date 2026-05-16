Cristiano Ronaldo kembali harus menghadapi kekecewaan yang tak terduga

Cristiano Ronaldo kembali gagal meraih gelar bersama Al Nassr. Klub papan atas Arab Saudi itu secara mengejutkan kalah dalam final AFC Champions League Two melawan Gamba Osaka pada Sabtu malam. Tim asal Jepang itu menang 0-1 di Riyadh dan dengan demikian mencatatkan sejarah.

Bagi Al Nassr, ini kembali menjadi pukulan telak di tengah pekan yang sudah sulit. Sebelumnya, perayaan gelar juara di Arab Saudi ditunda akibat kesalahan fatal kiper Bento di menit-menit akhir injury time. Di final turnamen Asia ini pun, segalanya berjalan jauh dari rencana bagi tim Cristiano Ronaldo.

Al Nassr memulai pertandingan dengan cukup baik dan menciptakan beberapa peluang di fase awal. Sebuah gol tampaknya hanya masalah waktu, tetapi justru di sisi lain Gamba Osaka yang mencetak gol. Setelah 30 menit pertandingan, Deniz Hümmet secara mengejutkan membawa tim Jepang itu unggul.

Gol Hümmet benar-benar datang dari luar dugaan. Itu baru upaya gol kedua Gamba Osaka, yang sangat efektif memanfaatkan momen-momen langka di depan gawang. Sebaliknya, Al Nassr terus-menerus membuang peluang dan melihat frustrasi mereka meningkat sepanjang babak pertama.

Sebelum jeda, klub Saudi itu melakukan tak kurang dari dua belas upaya mencetak gol, namun tak satupun yang menghasilkan gol penyeimbang. Setelah jeda, pola permainan hampir tak berubah. Al Nassr terus menguasai bola dan mencatat 72 persen penguasaan bola, namun nyaris tak mampu menciptakan ancaman serius. Ronaldo dan rekan-rekannya gagal mengguncang pertahanan Jepang secara signifikan.

Gamba Osaka bertahan dengan baik dan tetap kokoh hingga menit-menit akhir. Dengan demikian, klub Jepang ini mencatatkan clean sheet keenamnya di turnamen ini. Organisasi pertahanan mereka terbukti menjadi fondasi bagi malam bersejarah tersebut.

Berkat kemenangan ini, Gamba Osaka menjadi tim Jepang pertama yang berhasil menjuarai AFC Champions League Two. Sementara itu, Al Nassr dan Ronaldo masih harus menunggu gelar baru, sementara tekanan terhadap skuad bertabur bintang tersebut akan semakin meningkat menjelang akhir musim.